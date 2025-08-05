Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XWEGRU 15W Type-C+Type-C white
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Длина провода, м
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%1 280 руб. 2 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 513092
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Длина провода, м
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
9
Сила выходного тока, А
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
80
Описание товара Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XWEGRU 15W Type-C+Type-C white
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510 с поддержкой протокола Power Delivery 2.0 позволяет существенно ускорить процесс восстановления заряда и отличается широкой совместимостью с различными устройствами. На белом пластиковом корпусе расположен интерфейс USB-C, который передает энергию с силой тока 2 А и выходной мощностью на уровне значения 15 Вт. Использование качественных материалов и технологий гарантирует стабильное функционирование. Фирменное зарядное устройство Samsung EP-T1510 поставляется в комплекте с кабелем подачи питания.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Длина провода, м
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
9
Сила выходного тока, А
2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510 с поддержкой протокола Power Delivery 2.0 позволяет существенно ускорить процесс восстановления заряда и отличается широкой совместимостью с различными устройствами. На белом пластиковом корпусе расположен интерфейс USB-C, который передает энергию с силой тока 2 А и выходной мощностью на уровне значения 15 Вт. Использование качественных материалов и технологий гарантирует стабильное функционирование. Фирменное зарядное устройство Samsung EP-T1510 поставляется в комплекте с кабелем подачи питания.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая зарядка работает. Товар хорошего качества.
Достоинства:
Комментарий:
не понятно что с зарядкой ,в пункте выдачи проверили заряжает хорошо идёт быстрая зарядка,но когда дома поставили заряжать телефон нагревается и блок и сам телефон.
Достоинства:
Комментарий:
хороший зарядник, покупал как запасной, чтоб возить туда сюда, в итоге стал основным.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка не нарушена. Заряжает нормально,но не быстро. Надеюсь послужит.
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте. Зарядка по времени соответствует оригиналу(секунда в секунду).
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит так себе,дешевый пластик. Но,рабочий.Заряжает. Пока) Отличается от оригинала.У оригинала подключение боковое,разъем меньше.Так что не получится использование провода из купленного комплекта с оригинальным блоком питания.
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует всем заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Пришло ЗУ в заводской упаковке,всё соответствует описанию,подошло на Самсунг Galaxy А71,заряжает быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично.Всё работает.Дальше посмотрим,потестируем.
Достоинства:
Комментарий:
зарядка подошла на А52 полная зарядка час , доставили быстро
Достоинства:
Комментарий:
Вполне шустро заряжает Samsung А06 и в процессе зарядки ели-ели теплая сама и смартфон тоже.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел упакованный в небольшой пакет, особенно порадовала быстрая доставка. Внутри сетевое зарядное устройство и провод Type-C.
Достоинства:
Комментарий:
заряжает не хуже оригинала! не греется! кабель в гнезде сидит хорошо. рекомендую к покупке!
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XWEGRU 15W Type-C+Type-C white - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510XWEGRU 15W Type-C+Type-C white
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая зарядка работает. Товар хорошего качества.
Достоинства:
Комментарий:
не понятно что с зарядкой ,в пункте выдачи проверили заряжает хорошо идёт быстрая зарядка,но когда дома поставили заряжать телефон нагревается и блок и сам телефон.
Достоинства:
Комментарий:
хороший зарядник, покупал как запасной, чтоб возить туда сюда, в итоге стал основным.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка не нарушена. Заряжает нормально,но не быстро. Надеюсь послужит.
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте. Зарядка по времени соответствует оригиналу(секунда в секунду).
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит так себе,дешевый пластик. Но,рабочий.Заряжает. Пока) Отличается от оригинала.У оригинала подключение боковое,разъем меньше.Так что не получится использование провода из купленного комплекта с оригинальным блоком питания.
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует всем заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Пришло ЗУ в заводской упаковке,всё соответствует описанию,подошло на Самсунг Galaxy А71,заряжает быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично.Всё работает.Дальше посмотрим,потестируем.
Достоинства:
Комментарий:
зарядка подошла на А52 полная зарядка час , доставили быстро
Достоинства:
Комментарий:
Вполне шустро заряжает Samsung А06 и в процессе зарядки ели-ели теплая сама и смартфон тоже.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел упакованный в небольшой пакет, особенно порадовала быстрая доставка. Внутри сетевое зарядное устройство и провод Type-C.
Достоинства:
Комментарий:
заряжает не хуже оригинала! не греется! кабель в гнезде сидит хорошо. рекомендую к покупке!