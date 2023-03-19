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Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный

2 Отзывы
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Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный - фото 1
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный - фото 2
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный - фото 3
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный - фото 4
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный - фото 5
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный - фото 6
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный - фото 7
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
3.3
Выходное напряжение (макс), В
9
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
1 360 руб.  1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414636
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
3.3
Выходное напряжение (макс), В
9
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
10х6х2
Вес, г.
78

Описание товара Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный

Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800 станет незаменимым приспособлением для пользователей мобильной техники. Это универсальное устройство, которое подходит для любых моделей смартфонов, плееров и других устройств. Конструкция модели предусматривает наличие разъема USB Type C для подключения кабеля. Ее мощность соответствует 25 Вт. Показатель максимального выходного тока Samsung EP-TA800 составляет 3000 мА. Это позволит достичь более стабильного и быстрого течения процесса зарядки. Работу устройства можно подстроить под разные виды мобильной техники: напряжение питания модели может составлять 3.3-9 В. Особенностью этого миниатюрного блока является поддержка Power Delivery 3.0 и Super Fast Charging ? технологий быстрой зарядки, позволяющих восполнить заряд техники за несколько минут. Это особенно актуально в моменты спешки.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800NBEGWW 2A PD черный

19.03.2023
Алексей

Достоинства:
Отличное зарядное устройство. Продукция оригинальная Samsung. Идеально подходит для программ моего Samsung galaxy S23. В Котофото была самая низкая стоимость (ну не считая пооделок от 600р) и самый быстрый срок получения.

Недостатки:
Нет. Все работает отлично
24.01.2023
Nik

Достоинства:
Быстро заряжает аккумулятор.

Недостатки:
Недостатков практически нет.

Комментарий:
Отличное 100 оригинальное зарядное устройство Samsung EP-TA800. Поддерживает быструю зарядку аккумулятора.



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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
3.3
Выходное напряжение (макс), В
9
Сила выходного тока, А
3
Развернуть
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-TA800 станет незаменимым приспособлением для пользователей мобильной техники. Это универсальное устройство, которое подходит для любых моделей смартфонов, плееров и других устройств. Конструкция модели предусматривает наличие разъема USB Type C для подключения кабеля. Ее мощность соответствует 25 Вт. Показатель максимального выходного тока Samsung EP-TA800 составляет 3000 мА. Это позволит достичь более стабильного и быстрого течения процесса зарядки. Работу устройства можно подстроить под разные виды мобильной техники: напряжение питания модели может составлять 3.3-9 В. Особенностью этого миниатюрного блока является поддержка Power Delivery 3.0 и Super Fast Charging ? технологий быстрой зарядки, позволяющих восполнить заряд техники за несколько минут. Это особенно актуально в моменты спешки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
19.03.2023
Алексей

Достоинства:
Отличное зарядное устройство. Продукция оригинальная Samsung. Идеально подходит для программ моего Samsung galaxy S23. В Котофото была самая низкая стоимость (ну не считая пооделок от 600р) и самый быстрый срок получения.

Недостатки:
Нет. Все работает отлично
24.01.2023
Nik

Достоинства:
Быстро заряжает аккумулятор.

Недостатки:
Недостатков практически нет.

Комментарий:
Отличное 100 оригинальное зарядное устройство Samsung EP-TA800. Поддерживает быструю зарядку аккумулятора.


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