Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Длина провода
0.7
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
60
Выходное напряжение (мин), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710180
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Длина провода
0.7
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
60
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х5
Вес, г.
142
Описание товара Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00)
Автомобильное ЗУ Baseus Enjoyment Pro черного цвета – модель в пластиковом корпусе с разъемом USB Type-C (1 шт.) и выдвижными кабелями Lightning 8-pin и USB Type-C, которые позволят одновременно заряжать два мобильных устройства. Выходная мощность 60 Вт в сочетании с поддержкой востребованных стандартов быстрой зарядки позволит быстро восполнить заряд вашего смартфона при помощи автомобильного ЗУ Baseus Enjoyment Pro. Модель обладает компактными размерами 46x49x84 мм и весит 85 г. О текущем рабочем состоянии зарядного устройства можно понять по светодиодному индикатору.
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Бренд
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Длина провода
0.7
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
60
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Развернуть
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Автомобильное ЗУ Baseus Enjoyment Pro черного цвета – модель в пластиковом корпусе с разъемом USB Type-C (1 шт.) и выдвижными кабелями Lightning 8-pin и USB Type-C, которые позволят одновременно заряжать два мобильных устройства. Выходная мощность 60 Вт в сочетании с поддержкой востребованных стандартов быстрой зарядки позволит быстро восполнить заряд вашего смартфона при помощи автомобильного ЗУ Baseus Enjoyment Pro. Модель обладает компактными размерами 46x49x84 мм и весит 85 г. О текущем рабочем состоянии зарядного устройства можно понять по светодиодному индикатору.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Pro C+Retractable C Cable 60W Cluster Black (C00057802111-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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