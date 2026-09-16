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Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00)

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Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 1
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 2
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 3
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 4
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 5
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 6
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 7
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 8
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 9
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 10
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 11
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 12
Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Длина провода
0.75
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
33
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 1
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 2
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 3
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 4
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 5
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 6
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 7
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 8
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 9
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 10
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 11
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 12
  • Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710182
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Длина провода
0.75
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
33
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х5
Вес, г.
144

Описание товара Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00)

Автомобильное ЗУ Baseus BASEUS Enjoyment Retractable в черном корпусе предназначено для зарядки аккумуляторов смартфонов, сотовых телефонов, планшетов и других устройств с питанием от USB. Модель оснащена 2 несъемными кабелями с разъемами USB-C. Поддерживаются технологии быстрой зарядки HUAWEI Fast Charge, HUAWEI Super Charge, Power Delivery и Quick Charge. Максимальная выходная мощность ЗУ Baseus BASEUS Enjoyment Retractable – 30 Вт. Модель поддерживает входное напряжение 12 и 24 В.

Отзывы о товаре Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Длина провода
0.75
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
33
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильное ЗУ Baseus BASEUS Enjoyment Retractable в черном корпусе предназначено для зарядки аккумуляторов смартфонов, сотовых телефонов, планшетов и других устройств с питанием от USB. Модель оснащена 2 несъемными кабелями с разъемами USB-C. Поддерживаются технологии быстрой зарядки HUAWEI Fast Charge, HUAWEI Super Charge, Power Delivery и Quick Charge. Максимальная выходная мощность ЗУ Baseus BASEUS Enjoyment Retractable – 30 Вт. Модель поддерживает входное напряжение 12 и 24 В.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильное зарядное Baseus Enjoyment Retractable 2-in-1+C 33W Black (C00035500111-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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