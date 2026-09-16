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Сетевое зарядное устройство Baseus PicoGo 45W EU Moon White (P10176800213-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство Baseus PicoGo 45W EU Moon White (P10176800213-00)

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Сетевое зарядное устройство Baseus PicoGo 45W EU Moon White (P10176800213-00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
45
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710603
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Характеристики

Бренд
Baseus
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
45
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х5
Вес, г.
170

Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus PicoGo 45W EU Moon White (P10176800213-00)

Baseus PicoGo GaN Fast Charger 1C EU (P10176800213-00) - сетевое зарядное устройство, представленное в цвете Moon White. Аксессуар с компактными габаритами (3,3х3,3х5,57 см) весит 90 г и удобен для компактного хранения и переноски.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Baseus PicoGo 45W EU Moon White (P10176800213-00)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
45
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Baseus PicoGo GaN Fast Charger 1C EU (P10176800213-00) - сетевое зарядное устройство, представленное в цвете Moon White. Аксессуар с компактными габаритами (3,3х3,3х5,57 см) весит 90 г и удобен для компактного хранения и переноски.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое зарядное устройство Baseus PicoGo 45W EU Moon White (P10176800213-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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