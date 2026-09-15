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Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
0.8
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
20
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656684
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Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 20W Black (CCXJ-B01)
Сетевое зарядное устройство BASEUS CCXJ-B01 Black - это устройство, которое оснащено 2 портами - USB-C и USB-A, и благодаря используемой технологии оно обеспечивает безопасность использования. Этот небольшой аксессуар совместим с большинством популярных устройств - он наверняка пригодится не раз. С помощью зарядного устройства вы можете заряжать свои устройства до 3 раз быстрее, чем обычно. Продукт поддерживает, например, протоколы быстрой зарядки, такие как PD 3.0 и QC 3.0. Он также может заряжать мощностью до 20 Вт. Порты USB-A и USB-C позволяют заряжать 2 устройства одновременно. Зарядное устройство отличается универсальной совместимостью. Он может питать не только большинство смартфонов и планшетов, но и аккумуляторы, беспроводные плееры, лампы и портативные вентиляторы.
Сетевое зарядное устройство BASEUS CCXJ-B01 Black - это устройство, которое оснащено 2 портами - USB-C и USB-A, и благодаря используемой технологии оно обеспечивает безопасность использования. Этот небольшой аксессуар совместим с большинством популярных устройств - он наверняка пригодится не раз. С помощью зарядного устройства вы можете заряжать свои устройства до 3 раз быстрее, чем обычно. Продукт поддерживает, например, протоколы быстрой зарядки, такие как PD 3.0 и QC 3.0. Он также может заряжать мощностью до 20 Вт. Порты USB-A и USB-C позволяют заряжать 2 устройства одновременно. Зарядное устройство отличается универсальной совместимостью. Он может питать не только большинство смартфонов и планшетов, но и аккумуляторы, беспроводные плееры, лампы и портативные вентиляторы.
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 20W Black (CCXJ-B01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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