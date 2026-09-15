Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
В наличии
Код товара: 575160
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
780 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
81
Описание товара Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH)
Сетевое зарядное устройство с 2 разъемами - USB-C с поддержкой быстрой зарядки Power Delivery (PD 30W) и USB-A QC3.0
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Сетевое зарядное устройство с 2 разъемами - USB-C с поддержкой быстрой зарядки Power Delivery (PD 30W) и USB-A QC3.0
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH)