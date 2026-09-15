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Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH)

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Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 5
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 6
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 7
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 8
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 9
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 10
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 11
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 12
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 13
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 14
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 15
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 16
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 17
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 18
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
3
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 9
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 10
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 11
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 12
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 13
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 14
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 15
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 16
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 17
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 18
  • Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 575160
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH)
780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
81

Описание товара Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH)

Сетевое зарядное устройство с 2 разъемами - USB-C с поддержкой быстрой зарядки Power Delivery (PD 30W) и USB-A QC3.0

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство с 2 разъемами - USB-C с поддержкой быстрой зарядки Power Delivery (PD 30W) и USB-A QC3.0
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое зарядное устройство Digma DGW3D 3A PD+QC универсальное белый (DGW3D0F110WH) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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