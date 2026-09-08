Сетевое зарядное устройство Mango Device 2-USB-Port with Quick Charge 2.0 (Black)
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Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
В наличии
Код товара: 143532
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
690 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х3
Вес, г.
50
Описание товара Сетевое зарядное устройство Mango Device 2-USB-Port with Quick Charge 2.0 (Black)
Сетевое зарядное устройство 2 USB порта с функцией Quick Charge 2.0 от Qualcomm. Вход: 100-240V / Выходы: USB1: 5V1.5A [SMART IQ] / USB2:3.6-6.5V 2.4A, 6.5-9V 2A .9V 12V 1.5A.[QC 2.0] / Защита по току, защита по напряжению и от короткого замыкания
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Сетевое зарядное устройство 2 USB порта с функцией Quick Charge 2.0 от Qualcomm. Вход: 100-240V / Выходы: USB1: 5V1.5A [SMART IQ] / USB2:3.6-6.5V 2.4A, 6.5-9V 2A .9V 12V 1.5A.[QC 2.0] / Защита по току, защита по напряжению и от короткого замыкания
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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