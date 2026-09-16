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Сетевое зарядное устройство Ugreen X512 Gray (55528) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство Ugreen X512 Gray (55528)

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Сетевое зарядное устройство Ugreen X512 Gray (55528) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Ugreen X512 Gray (55528) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Ugreen X512 Gray (55528) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Ugreen X512 Gray (55528) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Ugreen X512 Gray (55528) - фото 5
Сетевое зарядное устройство Ugreen X512 Gray (55528) - фото 6
Сетевое зарядное устройство Ugreen X512 Gray (55528) - фото 7
Сетевое зарядное устройство Ugreen X512 Gray (55528) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X512 Gray (55528) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X512 Gray (55528) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X512 Gray (55528) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X512 Gray (55528) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X512 Gray (55528) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X512 Gray (55528) - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X512 Gray (55528) - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X512 Gray (55528) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710123
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
100

Описание товара Сетевое зарядное устройство Ugreen X512 Gray (55528)

Зарядное устройство мощностью 20 Вт поддерживает протоколы быстрой зарядки PD 3.0, PD 2.0, QC 4.0, QC 3.0, QC 2.0, AFC и FCP. Устройство выполнено на основе нитрида галлия (GaN), что обеспечивает более стабильную зарядку, более эффективное охлаждение и меньший размер по сравнению с традиционными зарядными устройствами. Подходит для быстрой зарядки мобильных устройств, таких как смартфоны, планшеты, игровые приставки и т. д.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Ugreen X512 Gray (55528)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство мощностью 20 Вт поддерживает протоколы быстрой зарядки PD 3.0, PD 2.0, QC 4.0, QC 3.0, QC 2.0, AFC и FCP. Устройство выполнено на основе нитрида галлия (GaN), что обеспечивает более стабильную зарядку, более эффективное охлаждение и меньший размер по сравнению с традиционными зарядными устройствами. Подходит для быстрой зарядки мобильных устройств, таких как смартфоны, планшеты, игровые приставки и т. д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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