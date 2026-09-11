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Сетевое зарядное устройство Hama Travel 2A черный (00088473) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство Hama Travel 2A черный (00088473)

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Сетевое зарядное устройство Hama Travel 2A черный (00088473)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1.4
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
10
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
650 руб.  1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515213
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Характеристики

Бренд
HAMA
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Разъем подключения
USB
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1.4
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
10
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
146

Описание товара Сетевое зарядное устройство Hama Travel 2A черный (00088473)

Сетевое зарядное устройство Hama Travel придет на выручку в том случае, если оригинальное ЗУ от вашего электронного устройства вышло из строя или было утеряно. Высокие электрические параметры сетевого зарядного устройства гарантируют быстроту процесса зарядки мобильной техники.



Теги товара: usb

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Hama Travel 2A черный (00088473)




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Характеристики
Бренд
HAMA
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Разъем подключения
USB
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1.4
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
10
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
2
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство Hama Travel придет на выручку в том случае, если оригинальное ЗУ от вашего электронного устройства вышло из строя или было утеряно. Высокие электрические параметры сетевого зарядного устройства гарантируют быстроту процесса зарядки мобильной техники.


Теги товара: usb
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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