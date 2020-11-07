8(861)205-74-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель-шуруповерт бесщеточная XRP DeWalt DCD991X1

Артикул: 222040
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная XRP DeWalt DCD991X1 - фото 1
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная XRP DeWalt DCD991X1 - фото 2
Дрель-шуруповерт бесщеточная XRP DeWalt DCD991X1 - фото 1
Дрель-шуруповерт бесщеточная XRP DeWalt DCD991X1 - фото 2
28 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 222040
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендDeWalt
Тип товарадрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Мощность, Вт650
Макс. крутящий момент95
Тип патронабыстрозажимной
Макс. диаметр патрона13
Макс. диаметр сверления дерева55
Макс. диаметр сверления металла15
Доп. рукояткада
Задний ходда
Кол-во скоростей работы3
Лампа точечной подсветкида
Тормоз двигателяда
Фиксация шпинделяда
В кейседа
КомплектацияДрель, дополнительная рукоятка, кейс
Длина, см38
Вес, кг1,5
Аккумуляторная бесщеточная дрель-шуруповерт XRP мощностью 650 Вт с 3-мя скоростями и дополнительной рукоятью.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Ударные, Для дома, С подсветкой, Импульсные, С большим крутящим моментом, Безударные, Двухскоростные.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт бесщеточная XRP DeWalt DCD991X1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...