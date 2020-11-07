Триммер Wahl Lithium Ion Grooming Kit черный/серебристый (насадок в компл:7шт)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Wahl
|Тип товара
|Триммеры для стрижки волос
|Время автономной работы
|180
|Максимальная длина стрижки
|13
|Минимальная длина стрижки
|0,5
|Насадки
|7 насадок,
|Питание
|от аккумулятора
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