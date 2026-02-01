Триммер Wahl 9854-2916 черный

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Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
насадки, расческа, масло, щеточка для чистки
Ширина ножа
30 мм
Минимальная длина стрижки
0,7 мм
Максимальная длина стрижки
25
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
180 мин
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 315289
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Лёгкая щетина или окладистая борода? Что бы вы ни предпочли, для ухода за растительностью на лице необходимо надёжное и качественное устройство, такое как триммер Wahl 9854-2916. С ним вы можете поправить контур, выровнять длину или просто сбрить всё, где бы ни находились: модель работает от аккумулятора в течение трёх часов. Со съёмной насадкой и регулируемым вылетом этой модели вы можете отращивать щетину любой длины: от едва заметных 0.7 мм до роскошных 25 мм. Даже если вы не носите бороду или усы, Wahl 9854-2916 всё равно может пригодиться: с его помощью можно удалять волосы со всего тела, из носа и ушей, а также корректировать брови. Триммер прослужит дольше, если обеспечить ему нужный уход. Для этого в комплекте с ним поставляются щёточка и масло для смазки.
Комментарий:
Со своими обязанностями триммер справляется, но какой ценой? Шум 79 дб. Рядом с ушами 79 дб , конечно же раздражает. Далее, этот триммер очень узкий, поэтому приходится проводить по 2 или три раза, то есть представьте вы чистите снег совковой лопатой, а вот для интимной стрижки, подравнять брови, подстричь вокруг ушей очень удобно, маленький и юркий. Батарейка держит долго. Приятный на ощупь. Я думаю , эта модель для путешествий.
Источник: Яндекс Маркет
Светлана Ж.
Достоинства:
Комментарий:
вообще данный триммер чисто для бороды, для волос на голове не подходит.
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
В целом бреет, особых вопросов нет. Насадки не зашли особо, с ними вообще не берет ничего практически. Это скорее ровнять длинные волосы. Главный вопрос, как понять что она заряжается. Так как нет никакой индикации вообще
Источник: Яндекс Маркет
Екатерина И.
Достоинства:
Комментарий:
честно, сомневалась, что за такую стоимость придет качественный товар. но продавец порадовал, начиная с упаковки! однозначно рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
Женя С.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный триммер , не цепляет кожу , хорошо стрижет , мне нравится
Лёгкая щетина или окладистая борода? Что бы вы ни предпочли, для ухода за растительностью на лице необходимо надёжное и качественное устройство, такое как триммер Wahl 9854-2916. С ним вы можете поправить контур, выровнять длину или просто сбрить всё, где бы ни находились: модель работает от аккумулятора в течение трёх часов. Со съёмной насадкой и регулируемым вылетом этой модели вы можете отращивать щетину любой длины: от едва заметных 0.7 мм до роскошных 25 мм. Даже если вы не носите бороду или усы, Wahl 9854-2916 всё равно может пригодиться: с его помощью можно удалять волосы со всего тела, из носа и ушей, а также корректировать брови. Триммер прослужит дольше, если обеспечить ему нужный уход. Для этого в комплекте с ним поставляются щёточка и масло для смазки.
Комментарий:
Со своими обязанностями триммер справляется, но какой ценой? Шум 79 дб. Рядом с ушами 79 дб , конечно же раздражает. Далее, этот триммер очень узкий, поэтому приходится проводить по 2 или три раза, то есть представьте вы чистите снег совковой лопатой, а вот для интимной стрижки, подравнять брови, подстричь вокруг ушей очень удобно, маленький и юркий. Батарейка держит долго. Приятный на ощупь. Я думаю , эта модель для путешествий.
Источник: Яндекс Маркет
Светлана Ж.
Достоинства:
Комментарий:
вообще данный триммер чисто для бороды, для волос на голове не подходит.
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
В целом бреет, особых вопросов нет. Насадки не зашли особо, с ними вообще не берет ничего практически. Это скорее ровнять длинные волосы. Главный вопрос, как понять что она заряжается. Так как нет никакой индикации вообще
Источник: Яндекс Маркет
Екатерина И.
Достоинства:
Комментарий:
честно, сомневалась, что за такую стоимость придет качественный товар. но продавец порадовал, начиная с упаковки! однозначно рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
Женя С.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный триммер , не цепляет кожу , хорошо стрижет , мне нравится
Триммер Wahl 9854-2916 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Триммер Wahl 9854-2916 черный
Достоинства:
Комментарий:
Со своими обязанностями триммер справляется, но какой ценой? Шум 79 дб. Рядом с ушами 79 дб , конечно же раздражает. Далее, этот триммер очень узкий, поэтому приходится проводить по 2 или три раза, то есть представьте вы чистите снег совковой лопатой, а вот для интимной стрижки, подравнять брови, подстричь вокруг ушей очень удобно, маленький и юркий. Батарейка держит долго. Приятный на ощупь. Я думаю , эта модель для путешествий.
Достоинства:
Комментарий:
вообще данный триммер чисто для бороды, для волос на голове не подходит.
Достоинства:
Комментарий:
В целом бреет, особых вопросов нет. Насадки не зашли особо, с ними вообще не берет ничего практически. Это скорее ровнять длинные волосы. Главный вопрос, как понять что она заряжается. Так как нет никакой индикации вообще
Достоинства:
Комментарий:
честно, сомневалась, что за такую стоимость придет качественный товар. но продавец порадовал, начиная с упаковки! однозначно рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный триммер , не цепляет кожу , хорошо стрижет , мне нравится