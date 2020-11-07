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Главная Техника для дома Гладильная техника Утюги Redmond Утюг Redmond SkyIron RI-C255S 2500Вт синий/серебристый

Утюг Redmond SkyIron RI-C255S 2500Вт синий/серебристый

Артикул: 220095
  • Утюг Redmond SkyIron RI-C255S 2500Вт синий/серебристый - фото 1
  • Утюг Redmond SkyIron RI-C255S 2500Вт синий/серебристый - фото 2
  • Утюг Redmond SkyIron RI-C255S 2500Вт синий/серебристый - фото 3
  • Утюг Redmond SkyIron RI-C255S 2500Вт синий/серебристый - фото 4
Утюг Redmond SkyIron RI-C255S 2500Вт синий/серебристый - фото 1
Утюг Redmond SkyIron RI-C255S 2500Вт синий/серебристый - фото 2
Утюг Redmond SkyIron RI-C255S 2500Вт синий/серебристый - фото 3
Утюг Redmond SkyIron RI-C255S 2500Вт синий/серебристый - фото 4
4 180 руб. 
Купить
+ 63 КэтКоинов
Артикул: 220095
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRedmond
Тип товара
Утюг Redmond SkyIron RI-C255S 2500Вт синий/серебристый


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Самовывоз невозможен
Утюг Redmond SkyIron RI-C255S 2500Вт синий/серебристый - стоимость товара 4180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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