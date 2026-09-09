Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 193384
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защита от накипи, вертикальное отпаривание, с разбрызгиванием, с системой самоочистки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х20
Вес, кг.
1.2
Описание товара Утюг Scarlett SC-SI30K23 синий
Утюг SCARLETT SC-SI30K23 в синем цвете мощностью 2200 Вт выполнен в современном стильном дизайне, который будет радовать глаз во время утомительного процесса глажки белья. Утюг оснащён подошвой KeramoPro – металлокерамической подошвой с повышенным уровнем прочности и скольжения и 100% стойкостью к пригоранию. Нагрев SC-SI30K23 осуществляется за 30 секунд, что сильно экономит время. Сухое глажение, разбрызгивание воды, вертикальное отпаривание, регулировка степени отпаривания (до 60 г/мин), паровой удар (120 г/мин) и функция самоочистки сделают прибор незаменимым помощником для любой хозяйки! Стаканчик для наполнения водой идет в комплекте с утюгом.
защита от накипи, вертикальное отпаривание, с разбрызгиванием, с системой самоочистки
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг SCARLETT SC-SI30K23 в синем цвете мощностью 2200 Вт выполнен в современном стильном дизайне, который будет радовать глаз во время утомительного процесса глажки белья. Утюг оснащён подошвой KeramoPro – металлокерамической подошвой с повышенным уровнем прочности и скольжения и 100% стойкостью к пригоранию. Нагрев SC-SI30K23 осуществляется за 30 секунд, что сильно экономит время. Сухое глажение, разбрызгивание воды, вертикальное отпаривание, регулировка степени отпаривания (до 60 г/мин), паровой удар (120 г/мин) и функция самоочистки сделают прибор незаменимым помощником для любой хозяйки! Стаканчик для наполнения водой идет в комплекте с утюгом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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