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Утюг Maxwell MW-3047 2400Вт белый/коричневый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Maxwell MW-3047 2400Вт белый/коричневый

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Утюг Maxwell MW-3047 2400Вт белый/коричневый - фото 1
Утюг Maxwell MW-3047 2400Вт белый/коричневый - фото 2
Утюг Maxwell MW-3047 2400Вт белый/коричневый - фото 3
Утюг Maxwell MW-3047 2400Вт белый/коричневый - фото 4
Утюг Maxwell MW-3047 2400Вт белый/коричневый - фото 5
Утюг Maxwell MW-3047 2400Вт белый/коричневый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Maxwell MW-3047 2400Вт белый/коричневый - фото 1
  • Утюг Maxwell MW-3047 2400Вт белый/коричневый - фото 2
  • Утюг Maxwell MW-3047 2400Вт белый/коричневый - фото 3
  • Утюг Maxwell MW-3047 2400Вт белый/коричневый - фото 4
  • Утюг Maxwell MW-3047 2400Вт белый/коричневый - фото 5
  • Утюг Maxwell MW-3047 2400Вт белый/коричневый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704290
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Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
коричневый
Прочее
шаровое крепление шнура
Страна бренда
Австрия
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
260
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
90
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, распылитель воды, самоочистка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х18х13
Вес, кг.
1.42

Описание товара Утюг Maxwell MW-3047 2400Вт белый/коричневый

Утюг MAXWELL MW-3047 Утюг оснащен функцией вертикального отпаривания и самоочистки. Подошва утюга выполнена из надежной стали, покрытой прочным керамическим покрытием, быстро нагревается. По необходимости вы можете изменить температуру нагрева подошвы, есть возможность использования функции разбрызгивания. Противокапельная система, шаровое крепление шнура, паровой удар, можно изменить режим работы устройства движением одного пальца.

Отзывы о товаре Утюг Maxwell MW-3047 2400Вт белый/коричневый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
коричневый
Прочее
шаровое крепление шнура
Страна бренда
Австрия
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
260
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Развернуть
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
90
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, распылитель воды, самоочистка
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг MAXWELL MW-3047 Утюг оснащен функцией вертикального отпаривания и самоочистки. Подошва утюга выполнена из надежной стали, покрытой прочным керамическим покрытием, быстро нагревается. По необходимости вы можете изменить температуру нагрева подошвы, есть возможность использования функции разбрызгивания. Противокапельная система, шаровое крепление шнура, паровой удар, можно изменить режим работы устройства движением одного пальца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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