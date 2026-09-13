Утюг Maxwell MW-3047 2400Вт белый/коричневый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704290
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
коричневый
Прочее
шаровое крепление шнура
Страна бренда
Австрия
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
260
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
90
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, распылитель воды, самоочистка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х18х13
Вес, кг.
1.42
Описание товара Утюг Maxwell MW-3047 2400Вт белый/коричневый
Утюг MAXWELL MW-3047 Утюг оснащен функцией вертикального отпаривания и самоочистки. Подошва утюга выполнена из надежной стали, покрытой прочным керамическим покрытием, быстро нагревается. По необходимости вы можете изменить температуру нагрева подошвы, есть возможность использования функции разбрызгивания. Противокапельная система, шаровое крепление шнура, паровой удар, можно изменить режим работы устройства движением одного пальца.
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Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
коричневый
Прочее
шаровое крепление шнура
Страна бренда
Австрия
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
260
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Развернуть
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
90
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, распылитель воды, самоочистка
Страна производитель
Китай
Утюг MAXWELL MW-3047 Утюг оснащен функцией вертикального отпаривания и самоочистки. Подошва утюга выполнена из надежной стали, покрытой прочным керамическим покрытием, быстро нагревается. По необходимости вы можете изменить температуру нагрева подошвы, есть возможность использования функции разбрызгивания. Противокапельная система, шаровое крепление шнура, паровой удар, можно изменить режим работы устройства движением одного пальца.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, российского производства, черные
Теги товара: с керамической подошвой, без пара, мощные, 2400 вт
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, российского производства, черные
Теги товара: с керамической подошвой, без пара, мощные, 2400 вт
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