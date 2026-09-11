Описание товара Утюг Braun SI5006BL

Утюг BRAUN SI 5006 BL 2600 Вт, керам. подошва Высокая мощность Почти наверняка каждый оказывался в ситуации, когда времени перед важной встречей совсем нет, а вещи нужно срочно привести в порядок. Обычный утюг разогревается довольно долго, но если вы уже купили Braun SI 5006 BL, он сбережет драгоценные минуты! За счет впечатляющей мощности в 2600 Ватт приступать к глажке можно почти сразу после включения. При этом нет риска повредить ткань чрезмерным нагревом, т. к. каждый Ватт остается под контролем. В целях безопасности, предусмотрена функция автоматического отключения прибора при простое. Инновационная подошва Еще одно важное качество утюга Braun SI 5006 BL, это идеально легкое скольжение по тканям любого типа. И даже препятствия в виде пуговиц, запонок или застежек не будут проблемой. Подошва SuperCeramic 3D FreeGlide отличается уникальной формой и уникальными свойствами. Она позволяет разглаживать вещи одинаково эффективно движениями в любую сторону. Просто обратите внимание на характерное скругление в задней части. Подошва прочная и хорошо противостоит возникновению мелких царапин, которые, обычно, снижают качество скольжения со временем. Работа с паром Утюг имеет сравнительно небольшой запас воды, всего 300 мл, но для стандартной глажки, как правило, больше не потребуется. Дело в том, что вода расходуется с максимальной отдачей – превращается в пар и подается через отверстия в подошве или через носик. Также обеспечена надежная защита от протекания и защита от накапливающейся на дне резервуара накипи. Интенсивность подачи легко настраивается (от 0 до 50 гр./мин.). Также можно использовать вертикальное отпаривание или паровой удар. Однако учтите, что при паровом ударе расход воды возрастает до 180 гр./мин.