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Утюг Braun SI5006BL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Braun SI5006BL

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Утюг Braun SI5006BL - фото 1
Утюг Braun SI5006BL - фото 2
Утюг Braun SI5006BL - фото 3
Утюг Braun SI5006BL - фото 4
Утюг Braun SI5006BL - фото 5
Утюг Braun SI5006BL - фото 6
Утюг Braun SI5006BL - фото 7
Утюг Braun SI5006BL - фото 8
Утюг Braun SI5006BL - фото 9
Утюг Braun SI5006BL - фото 10
Утюг Braun SI5006BL - фото 11
Утюг Braun SI5006BL - фото 12
Утюг Braun SI5006BL - фото 13
Утюг Braun SI5006BL - фото 14
Утюг Braun SI5006BL - фото 15
Утюг Braun SI5006BL - фото 16
Утюг Braun SI5006BL - фото 17
Утюг Braun SI5006BL - фото 18
Утюг Braun SI5006BL - фото 19
Утюг Braun SI5006BL - фото 20
Утюг Braun SI5006BL - фото 21
Утюг Braun SI5006BL - фото 22
Утюг Braun SI5006BL - фото 23
Утюг Braun SI5006BL - фото 24
Утюг Braun SI5006BL - фото 25
Утюг Braun SI5006BL - фото 26
Утюг Braun SI5006BL - фото 27
Утюг Braun SI5006BL - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 1
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 2
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 3
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 4
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 5
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 6
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 7
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 8
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 9
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 10
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 11
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 12
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 13
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 14
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 15
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 16
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 17
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 18
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 19
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 20
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 21
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 22
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 23
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 24
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 25
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 26
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 27
  • Утюг Braun SI5006BL - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571375
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Утюги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х17х15
Вес, кг.
1.76

Описание товара Утюг Braun SI5006BL

Утюг BRAUN SI 5006 BL 2600 Вт, керам. подошва Высокая мощность Почти наверняка каждый оказывался в ситуации, когда времени перед важной встречей совсем нет, а вещи нужно срочно привести в порядок. Обычный утюг разогревается довольно долго, но если вы уже купили Braun SI 5006 BL, он сбережет драгоценные минуты! За счет впечатляющей мощности в 2600 Ватт приступать к глажке можно почти сразу после включения. При этом нет риска повредить ткань чрезмерным нагревом, т. к. каждый Ватт остается под контролем. В целях безопасности, предусмотрена функция автоматического отключения прибора при простое. Инновационная подошва Еще одно важное качество утюга Braun SI 5006 BL, это идеально легкое скольжение по тканям любого типа. И даже препятствия в виде пуговиц, запонок или застежек не будут проблемой. Подошва SuperCeramic 3D FreeGlide отличается уникальной формой и уникальными свойствами. Она позволяет разглаживать вещи одинаково эффективно движениями в любую сторону. Просто обратите внимание на характерное скругление в задней части. Подошва прочная и хорошо противостоит возникновению мелких царапин, которые, обычно, снижают качество скольжения со временем. Работа с паром Утюг имеет сравнительно небольшой запас воды, всего 300 мл, но для стандартной глажки, как правило, больше не потребуется. Дело в том, что вода расходуется с максимальной отдачей – превращается в пар и подается через отверстия в подошве или через носик. Также обеспечена надежная защита от протекания и защита от накапливающейся на дне резервуара накипи. Интенсивность подачи легко настраивается (от 0 до 50 гр./мин.). Также можно использовать вертикальное отпаривание или паровой удар. Однако учтите, что при паровом ударе расход воды возрастает до 180 гр./мин.

Отзывы о товаре Утюг Braun SI5006BL




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Утюги
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг BRAUN SI 5006 BL 2600 Вт, керам. подошва Высокая мощность Почти наверняка каждый оказывался в ситуации, когда времени перед важной встречей совсем нет, а вещи нужно срочно привести в порядок. Обычный утюг разогревается довольно долго, но если вы уже купили Braun SI 5006 BL, он сбережет драгоценные минуты! За счет впечатляющей мощности в 2600 Ватт приступать к глажке можно почти сразу после включения. При этом нет риска повредить ткань чрезмерным нагревом, т. к. каждый Ватт остается под контролем. В целях безопасности, предусмотрена функция автоматического отключения прибора при простое. Инновационная подошва Еще одно важное качество утюга Braun SI 5006 BL, это идеально легкое скольжение по тканям любого типа. И даже препятствия в виде пуговиц, запонок или застежек не будут проблемой. Подошва SuperCeramic 3D FreeGlide отличается уникальной формой и уникальными свойствами. Она позволяет разглаживать вещи одинаково эффективно движениями в любую сторону. Просто обратите внимание на характерное скругление в задней части. Подошва прочная и хорошо противостоит возникновению мелких царапин, которые, обычно, снижают качество скольжения со временем. Работа с паром Утюг имеет сравнительно небольшой запас воды, всего 300 мл, но для стандартной глажки, как правило, больше не потребуется. Дело в том, что вода расходуется с максимальной отдачей – превращается в пар и подается через отверстия в подошве или через носик. Также обеспечена надежная защита от протекания и защита от накапливающейся на дне резервуара накипи. Интенсивность подачи легко настраивается (от 0 до 50 гр./мин.). Также можно использовать вертикальное отпаривание или паровой удар. Однако учтите, что при паровом ударе расход воды возрастает до 180 гр./мин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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