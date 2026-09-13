Утюг Maxwell MW-3055 2200Вт белый/синий
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704291
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
голубой
Основной цвет
белый
Прочее
шаровое крепление шнура
Страна бренда
Австрия
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
2200
Объём резервуара для воды
280
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
100
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, система самоочистки, функция разбрызгивания, защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х16х13
Вес, кг.
1.15
Описание товара Утюг Maxwell MW-3055 2200Вт белый/синий
Утюг Maxwell MW-3055 – это практичный помощник в повседневной жизни, способный быстро и качественно справляться с любыми задачами по глажению. С мощностью 2200 Вт и стильным дизайном в белосине цветовой гамме, этот утюг завоевывает внимание потребителей.
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Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
голубой
Основной цвет
белый
Прочее
шаровое крепление шнура
Страна бренда
Австрия
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
2200
Объём резервуара для воды
280
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Развернуть
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
100
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, система самоочистки, функция разбрызгивания, защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Утюг Maxwell MW-3055 – это практичный помощник в повседневной жизни, способный быстро и качественно справляться с любыми задачами по глажению. С мощностью 2200 Вт и стильным дизайном в белосине цветовой гамме, этот утюг завоевывает внимание потребителей.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, без пара
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, без пара
Утюг Maxwell MW-3055 2200Вт белый/синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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