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Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539273
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Описание товара Утюг Starwind SIR2433 2400Вт фиолетовый/белый
Утюг Starwind SIR2433 эффективно справится с глажкой различных вещей и сделает этот процесс максимально комфортным. Он оснащен режимом сухого глажения и системой подачи пара. Для тщательного разглаживания стойких складок реализована функция распыления воды. Подошва с керамическим покрытием равномерно распределяет тепло и отличается гладким скольжением по ткани. С помощью поворотного регулятора можно плавно настраивать температурный режим. Встроенный резервуар емкостью 350 мл позволяет выполнять глажку продолжительное время и при необходимости легко заполняется водой. Система самоочистки помогает поддерживать чистоту подошвы и тем самым продлить срок службы. Технология автоматического отключения в режиме бездействия повышает безопасность в эксплуатации Starwind SIR2433.
Утюг Starwind SIR2433 эффективно справится с глажкой различных вещей и сделает этот процесс максимально комфортным. Он оснащен режимом сухого глажения и системой подачи пара. Для тщательного разглаживания стойких складок реализована функция распыления воды. Подошва с керамическим покрытием равномерно распределяет тепло и отличается гладким скольжением по ткани. С помощью поворотного регулятора можно плавно настраивать температурный режим. Встроенный резервуар емкостью 350 мл позволяет выполнять глажку продолжительное время и при необходимости легко заполняется водой. Система самоочистки помогает поддерживать чистоту подошвы и тем самым продлить срок службы. Технология автоматического отключения в режиме бездействия повышает безопасность в эксплуатации Starwind SIR2433.
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