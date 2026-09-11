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Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539272
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желобок для пуговиц, шаровое крепление шнура, функция самоочистки от накипи, противокапельная система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х13
Вес, кг.
1.36
Описание товара Утюг Starwind SIR2447 2400Вт желтый/серый
Появление утюга Starwind SIR2447 с впечатляющим спектром различных опций освободит вам массу времени, которое раньше вы расходовали на утомительное разглаживание различных вещей. За удаление самых непокорных складок и стойких заломов отвечает режим вертикального отпаривания, а керамическая подошва обеспечит легкое скольжение без появления неприятных блестящих следов. Чтобы добиться непревзойденного результата, устранив при этом наиболее пересушенные участки, достаточно воспользоваться системой разбрызгивания, которой предусмотрительно дополнен утюг Starwind SIR2447. По окончании процесса глажения вы не столкнетесь с образованием подтеков или разводов на любимых предметах гардероба – об их отсутствии позаботится противокапельная система. Для крепления 2-метрового сетевого шнура производитель использовал особый шарнир, отвечающий за его непрерывное вращение и препятствующий образованию заломов. Технология автоматической очистки стоит на страже мгновенного устранения посторонних отложений в виде накипи.
желобок для пуговиц, шаровое крепление шнура, функция самоочистки от накипи, противокапельная система
Страна производитель
Китай
Описание
Появление утюга Starwind SIR2447 с впечатляющим спектром различных опций освободит вам массу времени, которое раньше вы расходовали на утомительное разглаживание различных вещей. За удаление самых непокорных складок и стойких заломов отвечает режим вертикального отпаривания, а керамическая подошва обеспечит легкое скольжение без появления неприятных блестящих следов. Чтобы добиться непревзойденного результата, устранив при этом наиболее пересушенные участки, достаточно воспользоваться системой разбрызгивания, которой предусмотрительно дополнен утюг Starwind SIR2447. По окончании процесса глажения вы не столкнетесь с образованием подтеков или разводов на любимых предметах гардероба – об их отсутствии позаботится противокапельная система. Для крепления 2-метрового сетевого шнура производитель использовал особый шарнир, отвечающий за его непрерывное вращение и препятствующий образованию заломов. Технология автоматической очистки стоит на страже мгновенного устранения посторонних отложений в виде накипи.
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