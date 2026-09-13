Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703852
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Описание товара Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый
Утюг Hyundai H-SI01623 отличается современным видом, сразу привлекающим к себе внимание. Дизайн в черно-розовом цвете выделяется среди аналогов, прибор подойдет к любому стилю интерьера. Оборудование сделано из высококачественного пластика, который отличается хорошими эксплуатационными характеристиками (мощностью в 2400 Вт), способностью выдерживать высокие температуры. Бытовая техника имеет функцию вертикального отпаривания, благодаря которой удается добиться высокой эффектности при глажке одежды. Оборудование оснащено системой самоочистки от накипи. Также бытовая техника имеет функцию распыления воды. Если подошва Enviro Ceramic достигнет определенной температуры, утюг сам отключится.
Утюг Hyundai H-SI01623 отличается современным видом, сразу привлекающим к себе внимание. Дизайн в черно-розовом цвете выделяется среди аналогов, прибор подойдет к любому стилю интерьера. Оборудование сделано из высококачественного пластика, который отличается хорошими эксплуатационными характеристиками (мощностью в 2400 Вт), способностью выдерживать высокие температуры. Бытовая техника имеет функцию вертикального отпаривания, благодаря которой удается добиться высокой эффектности при глажке одежды. Оборудование оснащено системой самоочистки от накипи. Также бытовая техника имеет функцию распыления воды. Если подошва Enviro Ceramic достигнет определенной температуры, утюг сам отключится.
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