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Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый

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Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 1
Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 2
Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 3
Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 4
Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 5
Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 6
Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 7
Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 8
Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 9
Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 10
Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 11
Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 12
Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 13
Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 14
Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 15
Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 16
Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 17
Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 18
Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 19
Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 20
Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 1
  • Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 2
  • Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 3
  • Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 4
  • Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 5
  • Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 6
  • Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 7
  • Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 8
  • Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 9
  • Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 10
  • Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 11
  • Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 12
  • Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 13
  • Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 14
  • Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 15
  • Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 16
  • Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 17
  • Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 18
  • Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 19
  • Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 20
  • Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703852
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
розовый
Основной цвет
черный
Прочее
защита от накипи, защита от перегрева
Страна бренда
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
250
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
160
Длина сетевого шнура
2
Функции и особенности
регулировка подачи пара, регулировка температуры, сухая глажка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х16х13
Вес, кг.
1.07

Описание товара Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый

Утюг Hyundai H-SI01623 отличается современным видом, сразу привлекающим к себе внимание. Дизайн в черно-розовом цвете выделяется среди аналогов, прибор подойдет к любому стилю интерьера. Оборудование сделано из высококачественного пластика, который отличается хорошими эксплуатационными характеристиками (мощностью в 2400 Вт), способностью выдерживать высокие температуры. Бытовая техника имеет функцию вертикального отпаривания, благодаря которой удается добиться высокой эффектности при глажке одежды. Оборудование оснащено системой самоочистки от накипи. Также бытовая техника имеет функцию распыления воды. Если подошва Enviro Ceramic достигнет определенной температуры, утюг сам отключится.

Отзывы о товаре Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
розовый
Основной цвет
черный
Прочее
защита от накипи, защита от перегрева
Страна бренда
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
250
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
160
Длина сетевого шнура
2
Развернуть
Функции и особенности
регулировка подачи пара, регулировка температуры, сухая глажка
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Hyundai H-SI01623 отличается современным видом, сразу привлекающим к себе внимание. Дизайн в черно-розовом цвете выделяется среди аналогов, прибор подойдет к любому стилю интерьера. Оборудование сделано из высококачественного пластика, который отличается хорошими эксплуатационными характеристиками (мощностью в 2400 Вт), способностью выдерживать высокие температуры. Бытовая техника имеет функцию вертикального отпаривания, благодаря которой удается добиться высокой эффектности при глажке одежды. Оборудование оснащено системой самоочистки от накипи. Также бытовая техника имеет функцию распыления воды. Если подошва Enviro Ceramic достигнет определенной температуры, утюг сам отключится.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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