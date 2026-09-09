Утюг Braun SI3041.GR
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 208649
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х21х17
Вес, кг.
2
Описание товара Утюг Braun SI3041.GR
Утюг BRAUN SI 3041 GR обеспечивает бережный уход даже за деликатными тканями. Подошва с покрытием Super Ceramic легко скользит по поверхности в любом направлении. Особая форма носика позволяет легко проникать даже в самые сложные складки, отверстий для пара на нем много, а продолговатые желобки обеспечивают его равномерное распределение и хорошее увлажнение. BRAUN SI 3041 GR обладает не самыми большими размерами, поэтому подойдет изящным хозяйкам, которым сложно работать с крупными моделями. При этом размер емкости для воды достаточно большой (270 мл), ее не придется доливать слишком часто.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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Утюг BRAUN SI 3041 GR обеспечивает бережный уход даже за деликатными тканями. Подошва с покрытием Super Ceramic легко скользит по поверхности в любом направлении. Особая форма носика позволяет легко проникать даже в самые сложные складки, отверстий для пара на нем много, а продолговатые желобки обеспечивают его равномерное распределение и хорошее увлажнение. BRAUN SI 3041 GR обладает не самыми большими размерами, поэтому подойдет изящным хозяйкам, которым сложно работать с крупными моделями. При этом размер емкости для воды достаточно большой (270 мл), ее не придется доливать слишком часто.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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