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Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703873
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Описание товара Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый
Электрический утюг Hyundai H-SI01338 обладает всеми необходимыми функциями для быстрого и эффективного проглаживания одежды. Чтобы подстроить работу прибора под конкретную ткань, в нем предусмотрено сразу четыре различных температурных режима. Рекомендации по использованию каждого из них указаны прямо на поворотном регуляторе под рукоятью. Мощность устройства 2800 Вт, но керамическая подошва Enviro Ceramic равномерно и быстро нагревается, легко скользя по ткани, поэтому данная модель бережно ухаживает за вещами. Даже за самыми привередливыми и требовательными к уходу. Для сложных случаев в утюге предусмотрен резервуар с водой ёмкостью 420 мл. Он служит для работы встроенного отпаривателя и разбрызгивателя. Пар выходит из Hyundai H-SI01338 с номинальной производительностью подачи 25 г/мин., однако для особенно трудных участков по нажатию кнопки можно применить «паровой удар» (в том числе и вертикально) и единовременно выпустить 200 г испаренной жидкости. Также у утюга есть опция пароувлажнения. В комплекте с прибором поставляется эргономичный мерный стакан. Для удобства пользования провод питания закреплен на шарнирах, что бережет его от перегибов и преждевременного выхода из строя. Устройство имеет функцию автоотключения, поэтому не перегревается и не расходует попусту электроэнергию.
Электрический утюг Hyundai H-SI01338 обладает всеми необходимыми функциями для быстрого и эффективного проглаживания одежды. Чтобы подстроить работу прибора под конкретную ткань, в нем предусмотрено сразу четыре различных температурных режима. Рекомендации по использованию каждого из них указаны прямо на поворотном регуляторе под рукоятью. Мощность устройства 2800 Вт, но керамическая подошва Enviro Ceramic равномерно и быстро нагревается, легко скользя по ткани, поэтому данная модель бережно ухаживает за вещами. Даже за самыми привередливыми и требовательными к уходу. Для сложных случаев в утюге предусмотрен резервуар с водой ёмкостью 420 мл. Он служит для работы встроенного отпаривателя и разбрызгивателя. Пар выходит из Hyundai H-SI01338 с номинальной производительностью подачи 25 г/мин., однако для особенно трудных участков по нажатию кнопки можно применить «паровой удар» (в том числе и вертикально) и единовременно выпустить 200 г испаренной жидкости. Также у утюга есть опция пароувлажнения. В комплекте с прибором поставляется эргономичный мерный стакан. Для удобства пользования провод питания закреплен на шарнирах, что бережет его от перегибов и преждевременного выхода из строя. Устройство имеет функцию автоотключения, поэтому не перегревается и не расходует попусту электроэнергию.
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