Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703880
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой
Утюг Hyundai H-SI01336 выполнен в черном и голубом цветах, прекрасно дополнит интерьер любой комнаты. Бытовая техника имеет длину шнура в 2 метра, он закреплен на шарнирном соединении. Благодаря этому провод не будет переламываться на протяжении многих лет. У оборудования предусмотрена функция пароувлажнения. Бытовая техника оснащена распылителем воды. С ее помощью можно эффективно отпаривать одежду, что помогает разглаживать даже сильно смявшиеся вещи. В комплекте с устройством идет мерный стакан. Бытовое оборудование обладает функцией автоматического отключения, что весьма удобно. Корпус утюга изготовлен на основе прочного пластика.
Утюг Hyundai H-SI01336 выполнен в черном и голубом цветах, прекрасно дополнит интерьер любой комнаты. Бытовая техника имеет длину шнура в 2 метра, он закреплен на шарнирном соединении. Благодаря этому провод не будет переламываться на протяжении многих лет. У оборудования предусмотрена функция пароувлажнения. Бытовая техника оснащена распылителем воды. С ее помощью можно эффективно отпаривать одежду, что помогает разглаживать даже сильно смявшиеся вещи. В комплекте с устройством идет мерный стакан. Бытовое оборудование обладает функцией автоматического отключения, что весьма удобно. Корпус утюга изготовлен на основе прочного пластика.
Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой