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Утюг Panasonic NI-U600CATW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Panasonic NI-U600CATW

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Утюг Panasonic NI-U600CATW - фото 1
Утюг Panasonic NI-U600CATW - фото 2
Утюг Panasonic NI-U600CATW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Panasonic NI-U600CATW - фото 1
  • Утюг Panasonic NI-U600CATW - фото 2
  • Утюг Panasonic NI-U600CATW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293464
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
синий
Основной цвет
черный
Прочее
защита от накипи, автоматическое отключение
Страна бренда
Япония
Максимальная мощность, Вт
2300
Объём резервуара для воды
300
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
130
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
паровой удар, постоянная подача пара, система самоочистки, функция разбрызгивания, вертикальное отпаривание
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х14
Вес, кг.
1.9

Описание товара Утюг Panasonic NI-U600CATW

Утюг Panasonic NI-U600CATW с высокой производительностью, элегантным внешним видом, эргономичной ручкой и устойчивой конструкцией, обеспечивающей более легкое скольжение. Зауженная форма носика позволяет прогладить самые узкие и труднодоступные участки, например манжеты и участки между пуговицами.

Отзывы о товаре Утюг Panasonic NI-U600CATW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
синий
Основной цвет
черный
Прочее
защита от накипи, автоматическое отключение
Страна бренда
Япония
Максимальная мощность, Вт
2300
Объём резервуара для воды
300
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Развернуть
Расход при паровом ударе, г./мин.
130
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
паровой удар, постоянная подача пара, система самоочистки, функция разбрызгивания, вертикальное отпаривание
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Panasonic NI-U600CATW с высокой производительностью, элегантным внешним видом, эргономичной ручкой и устойчивой конструкцией, обеспечивающей более легкое скольжение. Зауженная форма носика позволяет прогладить самые узкие и труднодоступные участки, например манжеты и участки между пуговицами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Panasonic NI-U600CATW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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