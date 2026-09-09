Утюг Panasonic NI-U600CATW
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293464
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
синий
Основной цвет
черный
Прочее
защита от накипи, автоматическое отключение
Страна бренда
Япония
Максимальная мощность, Вт
2300
Объём резервуара для воды
300
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
130
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
паровой удар, постоянная подача пара, система самоочистки, функция разбрызгивания, вертикальное отпаривание
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х14
Вес, кг.
1.9
Описание товара Утюг Panasonic NI-U600CATW
Утюг Panasonic NI-U600CATW с высокой производительностью, элегантным внешним видом, эргономичной ручкой и устойчивой конструкцией, обеспечивающей более легкое скольжение. Зауженная форма носика позволяет прогладить самые узкие и труднодоступные участки, например манжеты и участки между пуговицами.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, российского производства, мощные, 2400 вт
Теги товара: с керамической подошвой, без пара, черные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
синий
Основной цвет
черный
Прочее
защита от накипи, автоматическое отключение
Страна бренда
Япония
Максимальная мощность, Вт
2300
Объём резервуара для воды
300
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Развернуть
Расход при паровом ударе, г./мин.
130
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
паровой удар, постоянная подача пара, система самоочистки, функция разбрызгивания, вертикальное отпаривание
Страна производитель
Китай
Утюг Panasonic NI-U600CATW с высокой производительностью, элегантным внешним видом, эргономичной ручкой и устойчивой конструкцией, обеспечивающей более легкое скольжение. Зауженная форма носика позволяет прогладить самые узкие и труднодоступные участки, например манжеты и участки между пуговицами.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, российского производства, мощные, 2400 вт
Теги товара: с керамической подошвой, без пара, черные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, российского производства, мощные, 2400 вт
Теги товара: с керамической подошвой, без пара, черные
Утюг Panasonic NI-U600CATW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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