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Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий

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Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 1
Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 2
Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 3
Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 4
Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 5
Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 6
Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 7
Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 8
Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 9
Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 10
Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 11
Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 12
Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 13
Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 14
Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 15
Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 16
Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 17
Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 18
Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 19
Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 20
Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 1
  • Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 2
  • Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 3
  • Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 4
  • Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 5
  • Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 6
  • Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 7
  • Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 8
  • Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 9
  • Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 10
  • Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 11
  • Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 12
  • Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 13
  • Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 14
  • Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 15
  • Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 16
  • Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 17
  • Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 18
  • Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 19
  • Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 20
  • Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703823
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
синий
Прочее
защита от перегрева
Страна бренда
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
2600
Объём резервуара для воды
300
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
180
Длина сетевого шнура
2
Функции и особенности
регулировка подачи пара, регулировка температуры, система самоочистки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х16х12
Вес, кг.
1.1

Описание товара Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий

Hyundai H-SI01573 – это утюг с нагревательной поверхностью, бережно относящейся к любой одежде. Часть прибора, которая соприкасается с вещами, изготовлена из керамики, а именно, материала Enviro Ceramic. Сейчас он считается одним из самых высокотехнологичных на рынке подобных устройств. Максимальная мощность утюга - 2600 Вт - для удобства настройки распределена между четырьмя температурными режимами. Оптимальный можно подобрать даже для самой требовательной ткани. Если складки не поддаются, Hyundai H-SI01573 оснащён ёмкостью для воды. Она вмещает до 300 мл жидкости и служит как для разбрызгивания, так и для отпаривания. Обработка паром может происходить в горизонтальной и вертикальной ориентациях. Плюс, для особенно сложных мест в утюге предусмотрен «паровой удар» — это единовременный быстрый выброс пара, обеспечивающий повышенную силу воздействия на складки. Особенно это актуально для мягкой ткани. Кроме того, Hyundai H-SI01573 поддерживает функцию пароувлажнения. Прибор может автоматически отключаться при длительном бездействии, а также имеет противокапельную систему. С ней на месте, где стоял утюг, не останется ни следа. Шнур Hyundai H-SI01573 имеет длину 2 м и не сковывает движения при глажке. Он крепится к корпусу при помощи шарнирного механизма, снижающего вероятность перекручивания провода и его преждевременного выхода из строя.

Отзывы о товаре Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
синий
Прочее
защита от перегрева
Страна бренда
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
2600
Объём резервуара для воды
300
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
180
Длина сетевого шнура
2
Развернуть
Функции и особенности
регулировка подачи пара, регулировка температуры, система самоочистки
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai H-SI01573 – это утюг с нагревательной поверхностью, бережно относящейся к любой одежде. Часть прибора, которая соприкасается с вещами, изготовлена из керамики, а именно, материала Enviro Ceramic. Сейчас он считается одним из самых высокотехнологичных на рынке подобных устройств. Максимальная мощность утюга - 2600 Вт - для удобства настройки распределена между четырьмя температурными режимами. Оптимальный можно подобрать даже для самой требовательной ткани. Если складки не поддаются, Hyundai H-SI01573 оснащён ёмкостью для воды. Она вмещает до 300 мл жидкости и служит как для разбрызгивания, так и для отпаривания. Обработка паром может происходить в горизонтальной и вертикальной ориентациях. Плюс, для особенно сложных мест в утюге предусмотрен «паровой удар» — это единовременный быстрый выброс пара, обеспечивающий повышенную силу воздействия на складки. Особенно это актуально для мягкой ткани. Кроме того, Hyundai H-SI01573 поддерживает функцию пароувлажнения. Прибор может автоматически отключаться при длительном бездействии, а также имеет противокапельную систему. С ней на месте, где стоял утюг, не останется ни следа. Шнур Hyundai H-SI01573 имеет длину 2 м и не сковывает движения при глажке. Он крепится к корпусу при помощи шарнирного механизма, снижающего вероятность перекручивания провода и его преждевременного выхода из строя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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