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Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото

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Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 1
Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 2
Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 3
Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 4
Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 5
Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 6
Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 7
Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 8
Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 9
Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 10
Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 11
Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 12
Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 13
Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 14
Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 15
Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 16
Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 17
Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 18
Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 19
Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 20
Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 21
Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 22
Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 1
  • Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 2
  • Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 3
  • Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 4
  • Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 5
  • Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 6
  • Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 7
  • Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 8
  • Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 9
  • Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 10
  • Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 11
  • Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 12
  • Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 13
  • Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 14
  • Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 15
  • Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 16
  • Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 17
  • Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 18
  • Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 19
  • Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 20
  • Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 21
  • Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 22
  • Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703806
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
синий
Прочее
защита от накипи, противокапельная система
Страна бренда
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
3200
Объём резервуара для воды
350
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
250
Длина сетевого шнура
3
Функции и особенности
система самоочистки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х14
Вес, кг.
1.38

Описание товара Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото

Быстро и эффективно погладьте белье, костюмы, детскую одежду утюгом Hyundai H-SI02510 и одновременно освежите блузку или вечернее платье с помощью функции вертикального отпаривания. Ощутите, как процесс глажки становится проще и удобнее. Качественная керамическая подошва Enviro Ceramic равномерно нагревается, долго держит тепло и прекрасно скользит по любой ткани.

Отзывы о товаре Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
синий
Прочее
защита от накипи, противокапельная система
Страна бренда
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
3200
Объём резервуара для воды
350
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
250
Длина сетевого шнура
3
Развернуть
Функции и особенности
система самоочистки
Страна производитель
Китай
Описание
Быстро и эффективно погладьте белье, костюмы, детскую одежду утюгом Hyundai H-SI02510 и одновременно освежите блузку или вечернее платье с помощью функции вертикального отпаривания. Ощутите, как процесс глажки становится проще и удобнее. Качественная керамическая подошва Enviro Ceramic равномерно нагревается, долго держит тепло и прекрасно скользит по любой ткани.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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