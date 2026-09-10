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Утюг Vitek VT-1215 PK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Vitek VT-1215 PK

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Утюг Vitek VT-1215 PK - фото 1
Утюг Vitek VT-1215 PK - фото 2
Утюг Vitek VT-1215 PK - фото 3
Утюг Vitek VT-1215 PK - фото 4
Утюг Vitek VT-1215 PK - фото 5
Утюг Vitek VT-1215 PK - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Vitek VT-1215 PK - фото 1
  • Утюг Vitek VT-1215 PK - фото 2
  • Утюг Vitek VT-1215 PK - фото 3
  • Утюг Vitek VT-1215 PK - фото 4
  • Утюг Vitek VT-1215 PK - фото 5
  • Утюг Vitek VT-1215 PK - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 380957
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
коричневый
Основной цвет
розовый
Прочее
шаровое крепление сетевого кабеля к корпусу
Страна бренда
Россия
Максимальная мощность, Вт
2400
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
да
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Функции и особенности
система самоочистки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х14х13
Вес, кг.
1.44

Описание товара Утюг Vitek VT-1215 PK

Стильный современный утюг VITEK VT-1215 с максимальной мощностью 2400 Вт позволит вам быстро и качественно отгладить платье, рубашку или костюм. Подошва прибора имеет уникальное керамическое покрытие UniCera, устойчивое к сколам и царапинам, которое обеспечивает сверхлегкое скольжение по ткани. Вы можете выбрать сухое глажение, а также воспользоваться функцией разбрызгивания или удобной системой вертикального отпаривания (паровой удар — до 140 г/мин). Объем резервуара для воды — 320 мл. Утюг абсолютно безопасен в эксплуатации, так как отключается автоматически, если оставить его без движения. Наличие функции «антикапля», системы самоочистки и встроенной защиты от накипи гарантирует особый комфорт в использовании устройства.

Отзывы о товаре Утюг Vitek VT-1215 PK




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
коричневый
Основной цвет
розовый
Прочее
шаровое крепление сетевого кабеля к корпусу
Страна бренда
Россия
Максимальная мощность, Вт
2400
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
да
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Функции и особенности
система самоочистки
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный современный утюг VITEK VT-1215 с максимальной мощностью 2400 Вт позволит вам быстро и качественно отгладить платье, рубашку или костюм. Подошва прибора имеет уникальное керамическое покрытие UniCera, устойчивое к сколам и царапинам, которое обеспечивает сверхлегкое скольжение по ткани. Вы можете выбрать сухое глажение, а также воспользоваться функцией разбрызгивания или удобной системой вертикального отпаривания (паровой удар — до 140 г/мин). Объем резервуара для воды — 320 мл. Утюг абсолютно безопасен в эксплуатации, так как отключается автоматически, если оставить его без движения. Наличие функции «антикапля», системы самоочистки и встроенной защиты от накипи гарантирует особый комфорт в использовании устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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