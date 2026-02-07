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Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный

20 Отзывы
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Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный - фото 1
Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный - фото 2
Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный - фото 3
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Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный - фото 5
Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный - фото 6
Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный - фото 7
Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный - фото 8
Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный - фото 1
  • Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный - фото 2
  • Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный - фото 3
  • Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный - фото 4
  • Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный - фото 5
  • Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный - фото 6
  • Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный - фото 7
  • Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный - фото 8
  • Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703490
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
красный
Основной цвет
черный
Прочее
вертикальное отпаривание, разбрызгивание воды
Страна бренда
Германия
Максимальная мощность, Вт
3050
Объём резервуара для воды
260
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
145
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
противокапельная система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х15
Вес, кг.
1.6

Описание товара Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный

Удобный современный утюг, оснащенный необходимыми функциями для ухода за бельем домашних условиях. Стильный дизайн простота использовании делает прибор желанным для каждой хозяйки.

Отзывы о товаре Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный

Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Инна С.

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарок! Мне визуально ооочень понравился!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
Утюг хороший, работает нормально, вид вполне достойный, за такую сумму можно и два взять
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Утюг понравился. Ничего не течет. паровой удар работает. греется моментально.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Я в восторге. Большой, но лёгкий. Разглаживает отлично
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый. Работает отлично. Модерновый. Электронная панель.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
утюг очень хороший, удобное управление и что редкость в этом сегменте - практически ни одной лишней капли из носика
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое продавцу 5 звёзд упаковано хорошо всё на месте работает
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Владислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный утюг: прекрасно гладит, красивый дизайн, удобно гладить. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Марина Х.

Достоинства:


Комментарий:
не очень понравился,упаковка порвана,с утюга вода подтекает
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2025
Марина Г.

Достоинства:


Комментарий:
упаковки нет вообще, коробка порвала, но все на месте брали в подарок
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Утюг отличный. Купили на подарок., все пришло целое, в комплектации. Фирму знаем эту, доверяем. Нагрелся быстро, все устроило
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Кира

Достоинства:


Комментарий:
Утюг понравился, управление удобное, необычное переключение между режимами с помощью кнопки тоже понравилось, увлажняет хорошо. Отличная модель. Шнур хорошей длины, черный, немаркий.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Святослав К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо сбалансированный добротный середнячок. Звезд с неба не хватает, не выпендривается вычурным дизайном, в меру тяжелый, гладит и разглаживает как надо, без свистоперделок и RGB подсветки. В общем доволен покупкой. Супруга..... а что супруга, она гладить не любит.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2025
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Греется быстро. Мощности хватает. Кнопка переключения режимов не мешает глажке(не понятные отзывы читал). В целом все устраивает за такую цену.
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2025
Павел

Достоинства:


Комментарий:
легкий, пластик тонкий, на вид не очень надежный, паровой удар слабый, немного разочарован покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Роман А.

Достоинства:


Комментарий:
Не могу понять почему сам отключается постоянно. Приходится перезапускать. Особенно на режиме, когда пар добавляется. Просто остывает сам.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2025
Ольга Ф.

Достоинства:


Комментарий:
утюг пришёл в заводской упаковке,очень понравился дизайн и в работе, я в восхищении, спасибо большое рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2025
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень современный и красивый. Гладит отлично, всё функции работают.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги не плохой.Супруге понравился.Функционал как надо,плохо только что нет мерного стакана в комплекте,и слишком чувствительна к переключению кнопка режимов для глажки,нужно привыкнуть.А так всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Анастасия П.

Достоинства:


Комментарий:
Утюг крутой! Долго держит тепло, соответственно отглаживает на отлично Шнур в безопасной обмотке. Визуал супер



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Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
красный
Основной цвет
черный
Прочее
вертикальное отпаривание, разбрызгивание воды
Страна бренда
Германия
Максимальная мощность, Вт
3050
Объём резервуара для воды
260
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
145
Длина сетевого шнура
1.9
Развернуть
Функции и особенности
противокапельная система
Страна производитель
Китай
Описание
Удобный современный утюг, оснащенный необходимыми функциями для ухода за бельем домашних условиях. Стильный дизайн простота использовании делает прибор желанным для каждой хозяйки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Инна С.

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарок! Мне визуально ооочень понравился!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
Утюг хороший, работает нормально, вид вполне достойный, за такую сумму можно и два взять
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Утюг понравился. Ничего не течет. паровой удар работает. греется моментально.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Я в восторге. Большой, но лёгкий. Разглаживает отлично
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый. Работает отлично. Модерновый. Электронная панель.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
утюг очень хороший, удобное управление и что редкость в этом сегменте - практически ни одной лишней капли из носика
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое продавцу 5 звёзд упаковано хорошо всё на месте работает
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Владислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный утюг: прекрасно гладит, красивый дизайн, удобно гладить. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Марина Х.

Достоинства:


Комментарий:
не очень понравился,упаковка порвана,с утюга вода подтекает
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2025
Марина Г.

Достоинства:


Комментарий:
упаковки нет вообще, коробка порвала, но все на месте брали в подарок
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Утюг отличный. Купили на подарок., все пришло целое, в комплектации. Фирму знаем эту, доверяем. Нагрелся быстро, все устроило
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Кира

Достоинства:


Комментарий:
Утюг понравился, управление удобное, необычное переключение между режимами с помощью кнопки тоже понравилось, увлажняет хорошо. Отличная модель. Шнур хорошей длины, черный, немаркий.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Святослав К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо сбалансированный добротный середнячок. Звезд с неба не хватает, не выпендривается вычурным дизайном, в меру тяжелый, гладит и разглаживает как надо, без свистоперделок и RGB подсветки. В общем доволен покупкой. Супруга..... а что супруга, она гладить не любит.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2025
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Греется быстро. Мощности хватает. Кнопка переключения режимов не мешает глажке(не понятные отзывы читал). В целом все устраивает за такую цену.
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2025
Павел

Достоинства:


Комментарий:
легкий, пластик тонкий, на вид не очень надежный, паровой удар слабый, немного разочарован покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Роман А.

Достоинства:


Комментарий:
Не могу понять почему сам отключается постоянно. Приходится перезапускать. Особенно на режиме, когда пар добавляется. Просто остывает сам.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2025
Ольга Ф.

Достоинства:


Комментарий:
утюг пришёл в заводской упаковке,очень понравился дизайн и в работе, я в восхищении, спасибо большое рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2025
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень современный и красивый. Гладит отлично, всё функции работают.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги не плохой.Супруге понравился.Функционал как надо,плохо только что нет мерного стакана в комплекте,и слишком чувствительна к переключению кнопка режимов для глажки,нужно привыкнуть.А так всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Анастасия П.

Достоинства:


Комментарий:
Утюг крутой! Долго держит тепло, соответственно отглаживает на отлично Шнур в безопасной обмотке. Визуал супер


Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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