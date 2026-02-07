Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703490
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
красный
Основной цвет
черный
Прочее
вертикальное отпаривание, разбрызгивание воды
Страна бренда
Германия
Максимальная мощность, Вт
3050
Объём резервуара для воды
260
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
145
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
противокапельная система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х15
Вес, кг.
1.6
Описание товара Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный
Удобный современный утюг, оснащенный необходимыми функциями для ухода за бельем домашних условиях. Стильный дизайн простота использовании делает прибор желанным для каждой хозяйки.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт
Теги товара: с керамической подошвой, черные
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Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
красный
Основной цвет
черный
Прочее
вертикальное отпаривание, разбрызгивание воды
Страна бренда
Германия
Максимальная мощность, Вт
3050
Объём резервуара для воды
260
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
145
Длина сетевого шнура
1.9
Развернуть
Функции и особенности
противокапельная система
Страна производитель
Китай
Удобный современный утюг, оснащенный необходимыми функциями для ухода за бельем домашних условиях. Стильный дизайн простота использовании делает прибор желанным для каждой хозяйки.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт
Теги товара: с керамической подошвой, черные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт
Теги товара: с керамической подошвой, черные
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок! Мне визуально ооочень понравился!
Достоинства:
Комментарий:
Утюг хороший, работает нормально, вид вполне достойный, за такую сумму можно и два взять
Достоинства:
Комментарий:
Утюг понравился. Ничего не течет. паровой удар работает. греется моментально.
Достоинства:
Комментарий:
Я в восторге. Большой, но лёгкий. Разглаживает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Красивый. Работает отлично. Модерновый. Электронная панель.
Достоинства:
Комментарий:
утюг очень хороший, удобное управление и что редкость в этом сегменте - практически ни одной лишней капли из носика
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое продавцу 5 звёзд упаковано хорошо всё на месте работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный утюг: прекрасно гладит, красивый дизайн, удобно гладить. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
не очень понравился,упаковка порвана,с утюга вода подтекает
Достоинства:
Комментарий:
упаковки нет вообще, коробка порвала, но все на месте брали в подарок
Достоинства:
Комментарий:
Утюг отличный. Купили на подарок., все пришло целое, в комплектации. Фирму знаем эту, доверяем. Нагрелся быстро, все устроило
Достоинства:
Комментарий:
Утюг понравился, управление удобное, необычное переключение между режимами с помощью кнопки тоже понравилось, увлажняет хорошо. Отличная модель. Шнур хорошей длины, черный, немаркий.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо сбалансированный добротный середнячок. Звезд с неба не хватает, не выпендривается вычурным дизайном, в меру тяжелый, гладит и разглаживает как надо, без свистоперделок и RGB подсветки. В общем доволен покупкой. Супруга..... а что супруга, она гладить не любит.
Достоинства:
Комментарий:
Греется быстро. Мощности хватает. Кнопка переключения режимов не мешает глажке(не понятные отзывы читал). В целом все устраивает за такую цену.
Достоинства:
Комментарий:
легкий, пластик тонкий, на вид не очень надежный, паровой удар слабый, немного разочарован покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Не могу понять почему сам отключается постоянно. Приходится перезапускать. Особенно на режиме, когда пар добавляется. Просто остывает сам.
Достоинства:
Комментарий:
утюг пришёл в заводской упаковке,очень понравился дизайн и в работе, я в восхищении, спасибо большое рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень современный и красивый. Гладит отлично, всё функции работают.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги не плохой.Супруге понравился.Функционал как надо,плохо только что нет мерного стакана в комплекте,и слишком чувствительна к переключению кнопка режимов для глажки,нужно привыкнуть.А так всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
Утюг крутой! Долго держит тепло, соответственно отглаживает на отлично Шнур в безопасной обмотке. Визуал супер
Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Утюг Rondell RDE-2001 3050Вт черный
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок! Мне визуально ооочень понравился!
Достоинства:
Комментарий:
Утюг хороший, работает нормально, вид вполне достойный, за такую сумму можно и два взять
Достоинства:
Комментарий:
Утюг понравился. Ничего не течет. паровой удар работает. греется моментально.
Достоинства:
Комментарий:
Я в восторге. Большой, но лёгкий. Разглаживает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Красивый. Работает отлично. Модерновый. Электронная панель.
Достоинства:
Комментарий:
утюг очень хороший, удобное управление и что редкость в этом сегменте - практически ни одной лишней капли из носика
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое продавцу 5 звёзд упаковано хорошо всё на месте работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный утюг: прекрасно гладит, красивый дизайн, удобно гладить. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
не очень понравился,упаковка порвана,с утюга вода подтекает
Достоинства:
Комментарий:
упаковки нет вообще, коробка порвала, но все на месте брали в подарок
Достоинства:
Комментарий:
Утюг отличный. Купили на подарок., все пришло целое, в комплектации. Фирму знаем эту, доверяем. Нагрелся быстро, все устроило
Достоинства:
Комментарий:
Утюг понравился, управление удобное, необычное переключение между режимами с помощью кнопки тоже понравилось, увлажняет хорошо. Отличная модель. Шнур хорошей длины, черный, немаркий.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо сбалансированный добротный середнячок. Звезд с неба не хватает, не выпендривается вычурным дизайном, в меру тяжелый, гладит и разглаживает как надо, без свистоперделок и RGB подсветки. В общем доволен покупкой. Супруга..... а что супруга, она гладить не любит.
Достоинства:
Комментарий:
Греется быстро. Мощности хватает. Кнопка переключения режимов не мешает глажке(не понятные отзывы читал). В целом все устраивает за такую цену.
Достоинства:
Комментарий:
легкий, пластик тонкий, на вид не очень надежный, паровой удар слабый, немного разочарован покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Не могу понять почему сам отключается постоянно. Приходится перезапускать. Особенно на режиме, когда пар добавляется. Просто остывает сам.
Достоинства:
Комментарий:
утюг пришёл в заводской упаковке,очень понравился дизайн и в работе, я в восхищении, спасибо большое рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень современный и красивый. Гладит отлично, всё функции работают.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги не плохой.Супруге понравился.Функционал как надо,плохо только что нет мерного стакана в комплекте,и слишком чувствительна к переключению кнопка режимов для глажки,нужно привыкнуть.А так всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
Утюг крутой! Долго держит тепло, соответственно отглаживает на отлично Шнур в безопасной обмотке. Визуал супер