Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 220061
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регулировка температуры, система самоочистки, противокапельная система, самоочистка от накипи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х17х14
Вес, кг.
1.54
Описание товара Утюг Starwind SIR7927 2400Вт фиолетовый/черный
Утюг оснащен подошвой с керамическим покрытием, обеспечивающей легкое скольжение по всем возможным видам тканей. Важным достоинством утюга STARWIND SIR7927 является продуманная конструкция с заостренным носиком, который позволяет добраться в любое труднодоступное место, в том числе между пуговицами или швами. На корпусе утюга STARWIND SIR7927 расположен удобный регулятор, позволяющий настраивать температуру нагрева. Эта опция важна для комфортной глажки изделий из разных типов тканей. Световой индикатор сообщает о готовности устройства к работе. Нагрев осуществляется быстро. Шаровое крепление шнура облегчает процесс эксплуатации и защищает его от спутывания и перегибов.
регулировка температуры, система самоочистки, противокапельная система, самоочистка от накипи
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг оснащен подошвой с керамическим покрытием, обеспечивающей легкое скольжение по всем возможным видам тканей. Важным достоинством утюга STARWIND SIR7927 является продуманная конструкция с заостренным носиком, который позволяет добраться в любое труднодоступное место, в том числе между пуговицами или швами. На корпусе утюга STARWIND SIR7927 расположен удобный регулятор, позволяющий настраивать температуру нагрева. Эта опция важна для комфортной глажки изделий из разных типов тканей. Световой индикатор сообщает о готовности устройства к работе. Нагрев осуществляется быстро. Шаровое крепление шнура облегчает процесс эксплуатации и защищает его от спутывания и перегибов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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