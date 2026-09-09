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Утюг Starwind SIR7927 2400Вт фиолетовый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Starwind SIR7927 2400Вт фиолетовый/черный

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Утюг Starwind SIR7927 2400Вт фиолетовый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 220061
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
шаровое крепление шнура
Страна бренда
Россия
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
450
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
120
Длина сетевого шнура
2
Функции и особенности
регулировка температуры, система самоочистки, противокапельная система, самоочистка от накипи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х17х14
Вес, кг.
1.54

Описание товара Утюг Starwind SIR7927 2400Вт фиолетовый/черный

Утюг оснащен подошвой с керамическим покрытием, обеспечивающей легкое скольжение по всем возможным видам тканей. Важным достоинством утюга STARWIND SIR7927 является продуманная конструкция с заостренным носиком, который позволяет добраться в любое труднодоступное место, в том числе между пуговицами или швами. На корпусе утюга STARWIND SIR7927 расположен удобный регулятор, позволяющий настраивать температуру нагрева. Эта опция важна для комфортной глажки изделий из разных типов тканей. Световой индикатор сообщает о готовности устройства к работе. Нагрев осуществляется быстро. Шаровое крепление шнура облегчает процесс эксплуатации и защищает его от спутывания и перегибов.

Отзывы о товаре Утюг Starwind SIR7927 2400Вт фиолетовый/черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
шаровое крепление шнура
Страна бренда
Россия
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
450
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Развернуть
Расход при паровом ударе, г./мин.
120
Длина сетевого шнура
2
Функции и особенности
регулировка температуры, система самоочистки, противокапельная система, самоочистка от накипи
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг оснащен подошвой с керамическим покрытием, обеспечивающей легкое скольжение по всем возможным видам тканей. Важным достоинством утюга STARWIND SIR7927 является продуманная конструкция с заостренным носиком, который позволяет добраться в любое труднодоступное место, в том числе между пуговицами или швами. На корпусе утюга STARWIND SIR7927 расположен удобный регулятор, позволяющий настраивать температуру нагрева. Эта опция важна для комфортной глажки изделий из разных типов тканей. Световой индикатор сообщает о готовности устройства к работе. Нагрев осуществляется быстро. Шаровое крепление шнура облегчает процесс эксплуатации и защищает его от спутывания и перегибов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Starwind SIR7927 2400Вт фиолетовый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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