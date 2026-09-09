Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 203482
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Утюг Panasonic NI-M300TVTW мощная струя пара позволяет разгладить самые трудноустранимые складки Расплыление пара интенсивностью до 20 г/мин, эффективно разглаживает замятия. При нажатии кнопки Power Shot создается мощный паровой удар, который обеспечивает глубокое проникновение пара в одежду и помогает разгладить даже самые трудноустранимые складки. Удаляет складки С одежды, висящей на вешалке Подача пара в вертикальном положении направляет пар для разглаживния и удаления замятий с одежды, висящей на вешалке, занавесей, гардин и многих других вещей. Интенсивное И плавное глажение Усовершенствованная подошва с титановым покрытием легко скользит и предназначена для долговременной эксплуатации.
Утюг Panasonic NI-M300TVTW мощная струя пара позволяет разгладить самые трудноустранимые складки Расплыление пара интенсивностью до 20 г/мин, эффективно разглаживает замятия. При нажатии кнопки Power Shot создается мощный паровой удар, который обеспечивает глубокое проникновение пара в одежду и помогает разгладить даже самые трудноустранимые складки. Удаляет складки С одежды, висящей на вешалке Подача пара в вертикальном положении направляет пар для разглаживния и удаления замятий с одежды, висящей на вешалке, занавесей, гардин и многих других вещей. Интенсивное И плавное глажение Усовершенствованная подошва с титановым покрытием легко скользит и предназначена для долговременной эксплуатации.
Утюг Panasonic NI-M300TVTW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Утюг Panasonic NI-M300TVTW