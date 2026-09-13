Утюг Vitek VT-8304 2400Вт черный/белый/синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703537
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2400
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
350
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, распылительводы
Габариты без упаковки
317x152x158 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х15
Вес, кг.
1.4
Описание товара Утюг Vitek VT-8304 2400Вт черный/белый/синий
Утюг Vitek VT-8304 поможет сделать повседневную глажку не утомительной обязанностью, а спокойным, почти медитативным занятием, к которому так приятно возвращаться. Ваши одежда и домашний текстиль всегда будут выглядеть аккуратно, а у вас появится ощущение настоящего уюта и порядка в доме. Классический утюг подходит для повседневного использования: он быстро нагревается, занимает мало места и справляется с большинством тканей – от тонких до плотных.
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Бренд
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2400
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
350
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, распылительводы
Габариты без упаковки
317x152x158 мм
Страна производитель
Китай
Утюг Vitek VT-8304 поможет сделать повседневную глажку не утомительной обязанностью, а спокойным, почти медитативным занятием, к которому так приятно возвращаться. Ваши одежда и домашний текстиль всегда будут выглядеть аккуратно, а у вас появится ощущение настоящего уюта и порядка в доме. Классический утюг подходит для повседневного использования: он быстро нагревается, занимает мало места и справляется с большинством тканей – от тонких до плотных.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, черные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, черные
Утюг Vitek VT-8304 2400Вт черный/белый/синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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