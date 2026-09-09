Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 203481
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вертикальная парковка, самоочистка от накипи, прорезиненная ручка, система самоочистки, термостат
Страна бренда
Япония
Максимальная мощность, Вт
1550
Объём резервуара для воды
210
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
да
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
75
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, паровой удар, постоянная подача пара, разбрызгивание воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х14
Вес, кг.
1.33
Описание товара Утюг Panasonic NI-M250TGTW
Утюг Panasonic NI-M250TGTW – легкий и простой в использовании! Расплыление пара интенсивностью до 15 г/мин, эффективно разглаживает замятия. При нажатии кнопки Power Shot создается мощный паровой удар, который обеспечивает глубокое проникновение пара в одежду и помогает разгладить даже самые трудноустранимые складки. Подача пара в вертикальном положении направляет пар для разглаживния и удаления замятий с одежды, висящей на вешалке, занавесей, гардин и многих других вещей. Усовершенствованная подошва с титановым покрытием легко скользит и предназначена для долговременной эксплуатации. Плавность глажения увеличена на 20%, а устойчивость к царапинам увеличена в 3 раза (с 2H до 6H). Для увеличения срока службы утюга встроенная система защиты от накипи Anti-Calc System предотвращает отложение кальция, забивающее отверстия для подачи пара.
вертикальная парковка, самоочистка от накипи, прорезиненная ручка, система самоочистки, термостат
Страна бренда
Япония
Максимальная мощность, Вт
1550
Объём резервуара для воды
210
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
да
Паровой удар
да
Развернуть
Расход при паровом ударе, г./мин.
75
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, паровой удар, постоянная подача пара, разбрызгивание воды
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Panasonic NI-M250TGTW – легкий и простой в использовании! Расплыление пара интенсивностью до 15 г/мин, эффективно разглаживает замятия. При нажатии кнопки Power Shot создается мощный паровой удар, который обеспечивает глубокое проникновение пара в одежду и помогает разгладить даже самые трудноустранимые складки. Подача пара в вертикальном положении направляет пар для разглаживния и удаления замятий с одежды, висящей на вешалке, занавесей, гардин и многих других вещей. Усовершенствованная подошва с титановым покрытием легко скользит и предназначена для долговременной эксплуатации. Плавность глажения увеличена на 20%, а устойчивость к царапинам увеличена в 3 раза (с 2H до 6H). Для увеличения срока службы утюга встроенная система защиты от накипи Anti-Calc System предотвращает отложение кальция, забивающее отверстия для подачи пара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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