Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719521
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Характеристики
Бренд
Максимальная мощность, Вт
2600
Цвет
фиолетовый, черный
Объём резервуара для воды
400
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х17
Вес, кг.
1.53
Описание товара Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый
Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый
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Теги товара: с керамической подошвой, мощные
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Бренд
Максимальная мощность, Вт
2600
Цвет
фиолетовый, черный
Объём резервуара для воды
400
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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