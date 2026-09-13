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Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый

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Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 1
Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 2
Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 3
Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 4
Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 5
Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 6
Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 7
Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 8
Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 9
Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 10
Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 11
Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 12
Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 13
Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 14
Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 1
  • Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 2
  • Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 3
  • Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 4
  • Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 5
  • Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 6
  • Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 7
  • Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 8
  • Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 9
  • Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 10
  • Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 11
  • Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 12
  • Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 13
  • Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 14
  • Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719521
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Максимальная мощность, Вт
2600
Цвет
фиолетовый, черный
Объём резервуара для воды
400
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х17
Вес, кг.
1.53

Описание товара Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый

Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый

Отзывы о товаре Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SONNEN
Максимальная мощность, Вт
2600
Цвет
фиолетовый, черный
Объём резервуара для воды
400
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Sonnen SI-270, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, черный/фиолетовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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