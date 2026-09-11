Утюг Polaris PIR 2483K белый/синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 485520
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюг
Дополнительный цвет
белый, черный
Основной цвет
голубой
Прочее
мерный стакан
Страна бренда
Израиль
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
300
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
145
Длина сетевого шнура
3
Функции и особенности
паровой удар/ вертикальное отпаривание/ противокапельная система/ защита от накипи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х20
Вес, кг.
1.53
Описание товара Утюг Polaris PIR 2483K белый/синий
Утюг Polaris PIR 2483K с ультрастойким керамическим покрытием. Режимы работы: - сухое глажение, - отпаривание (45 г/мин), - интенсивная подача пара - паровой удар (145 г/мин), - вертикальное отпаривание. Антикапельная система. Система защиты от накипи. Функция самоочистки. Объем резервуара для воды - 300 мл.
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Бренд
Тип товара
Утюг
Дополнительный цвет
белый, черный
Основной цвет
голубой
Прочее
мерный стакан
Страна бренда
Израиль
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
300
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
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Расход при паровом ударе, г./мин.
145
Длина сетевого шнура
3
Функции и особенности
паровой удар/ вертикальное отпаривание/ противокапельная система/ защита от накипи
Страна производитель
Китай
Утюг Polaris PIR 2483K с ультрастойким керамическим покрытием. Режимы работы: - сухое глажение, - отпаривание (45 г/мин), - интенсивная подача пара - паровой удар (145 г/мин), - вертикальное отпаривание. Антикапельная система. Система защиты от накипи. Функция самоочистки. Объем резервуара для воды - 300 мл.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, российского производства, черные
Теги товара: с керамической подошвой, без пара, мощные, 2400 вт
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, российского производства, черные
Теги товара: с керамической подошвой, без пара, мощные, 2400 вт
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