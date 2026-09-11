Top.Mail.Ru
Утюг Philips DST3041/80 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Утюг Philips DST3041/80

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Утюг Philips DST3041/80 - фото 1
Утюг Philips DST3041/80 - фото 2
Утюг Philips DST3041/80 - фото 3
Утюг Philips DST3041/80 - фото 4
Утюг Philips DST3041/80 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Philips DST3041/80 - фото 1
  • Утюг Philips DST3041/80 - фото 2
  • Утюг Philips DST3041/80 - фото 3
  • Утюг Philips DST3041/80 - фото 4
  • Утюг Philips DST3041/80 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501146
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Утюги
Размеры в упаковке, см
32х16х13
Вес, кг.
1.5

Описание товара Утюг Philips DST3041/80

Паровой утюг серии 3000 позволяет легко разглаживать даже жесткие складки благодаря мощной подаче пара. Керамическая подошва обеспечивает гладкое скольжение, а резервуара для воды 300 мл хватит для глажения небольшой стопки вещей даже без пополнения.

Отзывы о товаре Утюг Philips DST3041/80




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Утюги
Описание
Паровой утюг серии 3000 позволяет легко разглаживать даже жесткие складки благодаря мощной подаче пара. Керамическая подошва обеспечивает гладкое скольжение, а резервуара для воды 300 мл хватит для глажения небольшой стопки вещей даже без пополнения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Philips DST3041/80 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...