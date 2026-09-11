Утюг Zelmer ZIR1515 VIOLET
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 486284
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюг
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
желобок для пуговиц
Страна бренда
Польша
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
280
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
120
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
паровой удар/ вертикальное отпаривание/ противокапельная система/ защита от накипи/ система самоочистки/ автоматическое отключение
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х17х15
Вес, г.
20
Описание товара Утюг Zelmer ZIR1515 VIOLET
Утюг Zelmer ZIR1515 мощностью 2400 Вт. Керамическое покрытие позволит утюгу легко скользить по ткани. Функция автоматического отключения выключает утюг. Система защиты от капель предотвращает попадание воды на выглаженную одежду.
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Бренд
Тип товара
Утюг
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
желобок для пуговиц
Страна бренда
Польша
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
280
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Развернуть
Расход при паровом ударе, г./мин.
120
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
паровой удар/ вертикальное отпаривание/ противокапельная система/ защита от накипи/ система самоочистки/ автоматическое отключение
Страна производитель
Китай
Утюг Zelmer ZIR1515 мощностью 2400 Вт. Керамическое покрытие позволит утюгу легко скользить по ткани. Функция автоматического отключения выключает утюг. Система защиты от капель предотвращает попадание воды на выглаженную одежду.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, российского производства, черные
Теги товара: с керамической подошвой, без пара, мощные, 2400 вт
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, российского производства, черные
Теги товара: с керамической подошвой, без пара, мощные, 2400 вт
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