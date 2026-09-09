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Утюг Vitek VT-8305 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Vitek VT-8305

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Утюг Vitek VT-8305 - фото 1
Утюг Vitek VT-8305 - фото 2
Утюг Vitek VT-8305 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Vitek VT-8305 - фото 1
  • Утюг Vitek VT-8305 - фото 2
  • Утюг Vitek VT-8305 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293398
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
дорожный
Максимальная мощность, Вт
1000
Объём резервуара для воды
70
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
нет
Функции и особенности
постоянная подача пара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х10
Вес, г.
840

Описание товара Утюг Vitek VT-8305

Легкий и компактный утюг VITEK VT-8305 станет вашим надежным спутником в путешествиях и деловых поездках. Несмотря на скромные размеры, VITEK VT-8305 имеет мощность в 1000 Вт и набор необходимых функций, включая отпаривание. Керамическое покрытие подошвы обеспечивает стабильный нагрев и легкое скольжение, а складная ручка – максимально удобные транспортировку и хранение.

Отзывы о товаре Утюг Vitek VT-8305




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
дорожный
Максимальная мощность, Вт
1000
Объём резервуара для воды
70
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
нет
Функции и особенности
постоянная подача пара
Страна производитель
Китай
Описание
Легкий и компактный утюг VITEK VT-8305 станет вашим надежным спутником в путешествиях и деловых поездках. Несмотря на скромные размеры, VITEK VT-8305 имеет мощность в 1000 Вт и набор необходимых функций, включая отпаривание. Керамическое покрытие подошвы обеспечивает стабильный нагрев и легкое скольжение, а складная ручка – максимально удобные транспортировку и хранение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Vitek VT-8305 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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