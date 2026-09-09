Утюг Vitek VT-8305
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293398
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
дорожный
Максимальная мощность, Вт
1000
Объём резервуара для воды
70
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
нет
Функции и особенности
постоянная подача пара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х10
Вес, г.
840
Описание товара Утюг Vitek VT-8305
Легкий и компактный утюг VITEK VT-8305 станет вашим надежным спутником в путешествиях и деловых поездках. Несмотря на скромные размеры, VITEK VT-8305 имеет мощность в 1000 Вт и набор необходимых функций, включая отпаривание. Керамическое покрытие подошвы обеспечивает стабильный нагрев и легкое скольжение, а складная ручка – максимально удобные транспортировку и хранение.
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Теги товара: с керамической подошвой
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
дорожный
Максимальная мощность, Вт
1000
Объём резервуара для воды
70
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
нет
Функции и особенности
постоянная подача пара
Страна производитель
Китай
Легкий и компактный утюг VITEK VT-8305 станет вашим надежным спутником в путешествиях и деловых поездках. Несмотря на скромные размеры, VITEK VT-8305 имеет мощность в 1000 Вт и набор необходимых функций, включая отпаривание. Керамическое покрытие подошвы обеспечивает стабильный нагрев и легкое скольжение, а складная ручка – максимально удобные транспортировку и хранение.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой
Утюг Vitek VT-8305 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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