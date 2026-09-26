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Утюг Centek CT-2348 Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Centek CT-2348 Blue

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Утюг Centek CT-2348 Blue - фото 1
Утюг Centek CT-2348 Blue - фото 2
Утюг Centek CT-2348 Blue - фото 3
Утюг Centek CT-2348 Blue - фото 4
Утюг Centek CT-2348 Blue - фото 5
Утюг Centek CT-2348 Blue - фото 6
Утюг Centek CT-2348 Blue - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
  • Утюг Centek CT-2348 Blue - фото 1
  • Утюг Centek CT-2348 Blue - фото 2
  • Утюг Centek CT-2348 Blue - фото 3
  • Утюг Centek CT-2348 Blue - фото 4
  • Утюг Centek CT-2348 Blue - фото 5
  • Утюг Centek CT-2348 Blue - фото 6
  • Утюг Centek CT-2348 Blue - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 380924
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
1800
Цвет
синий
Объём резервуара для воды
200
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
80
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
LED-индикаторы работы, Антипригарное покрытие, Мощный паровой удар, Регулируемая подача пара
Габариты без упаковки
107x139x258 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.5

Описание товара Утюг Centek CT-2348 Blue

Утюг с функцией пара, мощность 1800 Вт, подошва керамика, противокапельная система, функция вертикального отпаривания, паровой удар, самоочистка.

Отзывы о товаре Утюг Centek CT-2348 Blue




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
1800
Цвет
синий
Объём резервуара для воды
200
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
80
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
LED-индикаторы работы, Антипригарное покрытие, Мощный паровой удар, Регулируемая подача пара
Габариты без упаковки
107x139x258 мм
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Страна производитель
Китай
Описание
Утюг с функцией пара, мощность 1800 Вт, подошва керамика, противокапельная система, функция вертикального отпаривания, паровой удар, самоочистка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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