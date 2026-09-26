Утюг Centek CT-2348 Blue
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Характеристики
Тип товара
Утюг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 380924
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
1800
Цвет
синий
Объём резервуара для воды
200
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
80
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
LED-индикаторы работы, Антипригарное покрытие, Мощный паровой удар, Регулируемая подача пара
Габариты без упаковки
107x139x258 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.5
Описание товара Утюг Centek CT-2348 Blue
Утюг с функцией пара, мощность 1800 Вт, подошва керамика, противокапельная система, функция вертикального отпаривания, паровой удар, самоочистка.
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Теги товара: с керамической подошвой
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Бренд
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
1800
Цвет
синий
Объём резервуара для воды
200
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
80
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
LED-индикаторы работы, Антипригарное покрытие, Мощный паровой удар, Регулируемая подача пара
Габариты без упаковки
107x139x258 мм
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Страна производитель
Китай
Утюг с функцией пара, мощность 1800 Вт, подошва керамика, противокапельная система, функция вертикального отпаривания, паровой удар, самоочистка.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой
Утюг Centek CT-2348 Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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