Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой

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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720179
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Утюг SONNEN SI-6008 – это идеальное сочетание высокой мощности, продуманного дизайна и современных технологий для быстрого и бережного ухода за одеждой!
Утюг мощностью 2200 Вт станет надежным помощником в глажении вещей. Керамическая подошва равномерно распределяет тепло, гарантирует легкое скольжение по всем видам ткани, не оставляет на ткани блестящих следов. Она устойчива к появлению царапин и без труда очищается от загрязнений.
Встроенная функция самоочистки обеспечивает быстрый и легкий уход за устройством, а функция "Антикапля" предотвращает утечку воды, когда утюг выключен из сети. У модели SI-6008 предусмотрена регулировка температуры и подачи пара. Наполнив резервуар водой, можно одновременно проводить глажку и отпаривание вещей. Также утюг оснащён функциями вертикального отпаривания, парового удара и распыления воды.
Сетевой шнур длиной 1,9 м крепится с помощью удобного шарового крепления, не позволяющего ему перекручиваться у основания. Небольшой вес устройства сделает даже долгий процесс глажения комфортным.
Утюг SONNEN SI-6008 – это идеальное сочетание высокой мощности, продуманного дизайна и современных технологий для быстрого и бережного ухода за одеждой!
Утюг мощностью 2200 Вт станет надежным помощником в глажении вещей. Керамическая подошва равномерно распределяет тепло, гарантирует легкое скольжение по всем видам ткани, не оставляет на ткани блестящих следов. Она устойчива к появлению царапин и без труда очищается от загрязнений.
Встроенная функция самоочистки обеспечивает быстрый и легкий уход за устройством, а функция "Антикапля" предотвращает утечку воды, когда утюг выключен из сети. У модели SI-6008 предусмотрена регулировка температуры и подачи пара. Наполнив резервуар водой, можно одновременно проводить глажку и отпаривание вещей. Также утюг оснащён функциями вертикального отпаривания, парового удара и распыления воды.
Сетевой шнур длиной 1,9 м крепится с помощью удобного шарового крепления, не позволяющего ему перекручиваться у основания. Небольшой вес устройства сделает даже долгий процесс глажения комфортным.
Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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