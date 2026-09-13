Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото
Утюг SONNEN SI-6680 – это современное и эффективное устройство для глажки и отпаривания с простым и удобным управлением. Он станет верным помощником в поддержании вашего гардероба в идеальном состоянии! Утюг SONNEN SI-6680 обладает мощностью 2200 Вт, благодаря которой обеспечивается быстрый нагрев, а также высокая производительность пара, что позволяет эффективно разглаживать любые ткани. Керамическая подошва равномерно распределяет тепло и обеспечивает легкое скольжение, при этом не оставляет блестящих следов на ткани. Она устойчива к появлению царапин и без труда очищается от загрязнений. Такой утюг не оставит затяжек на одежде и лишних складок. Встроенная функция самоочистки обеспечивает быстрый и легкий уход за устройством, а функция "Антикапля" предотвращает утечку воды, когда утюг выключен из сети. У модели SI-6680 предусмотрена регулировка температуры и подачи пара. Наполнив резервуар водой, можно одновременно проводить глажку и отпаривание вещей. Также утюг оснащён функциями вертикального отпаривания, парового удара и распыления воды. Сетевой шнур длиной 1,9 м крепится с помощью удобного шарового крепления, не позволяющего ему перекручиваться у основания. Небольшой вес устройства сделает даже долгий процесс глажения комфортным. В комплекте с утюгом идёт мерный стакан для удобного заливания воды в резервуар. Размер утюга – 275х138,5х116,5 мм.
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Теги товара: с керамической подошвой
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Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой
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