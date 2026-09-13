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Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото

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Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 1
Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 2
Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 3
Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 4
Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 5
Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 6
Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 7
Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 8
Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 9
Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 10
Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 11
Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 12
Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 13
Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 14
Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 15
Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 16
Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 17
Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 18
Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 19
Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 20
Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
  • Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 1
  • Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 2
  • Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 3
  • Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 4
  • Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 5
  • Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 6
  • Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 7
  • Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 8
  • Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 9
  • Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 10
  • Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 11
  • Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 12
  • Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 13
  • Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 14
  • Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 15
  • Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 16
  • Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 17
  • Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 18
  • Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 19
  • Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 20
  • Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720195
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2200
Цвет
черный, розовое золото
Объём резервуара для воды
250
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
120
Длина сетевого шнура
1.9
Габариты без упаковки
123x290x152 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х16х13
Вес, кг.
1.12

Описание товара Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото

Утюг SONNEN SI-6680 – это современное и эффективное устройство для глажки и отпаривания с простым и удобным управлением. Он станет верным помощником в поддержании вашего гардероба в идеальном состоянии! Утюг SONNEN SI-6680 обладает мощностью 2200 Вт, благодаря которой обеспечивается быстрый нагрев, а также высокая производительность пара, что позволяет эффективно разглаживать любые ткани. Керамическая подошва равномерно распределяет тепло и обеспечивает легкое скольжение, при этом не оставляет блестящих следов на ткани. Она устойчива к появлению царапин и без труда очищается от загрязнений. Такой утюг не оставит затяжек на одежде и лишних складок. Встроенная функция самоочистки обеспечивает быстрый и легкий уход за устройством, а функция "Антикапля" предотвращает утечку воды, когда утюг выключен из сети. У модели SI-6680 предусмотрена регулировка температуры и подачи пара. Наполнив резервуар водой, можно одновременно проводить глажку и отпаривание вещей. Также утюг оснащён функциями вертикального отпаривания, парового удара и распыления воды. Сетевой шнур длиной 1,9 м крепится с помощью удобного шарового крепления, не позволяющего ему перекручиваться у основания. Небольшой вес устройства сделает даже долгий процесс глажения комфортным. В комплекте с утюгом идёт мерный стакан для удобного заливания воды в резервуар. Размер утюга – 275х138,5х116,5 мм.

Отзывы о товаре Утюг Sonnen SI-6680, 2200 Вт, керамическое покрытие,антикапля,черный/розовое золото




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2200
Цвет
черный, розовое золото
Объём резервуара для воды
250
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
120
Длина сетевого шнура
1.9
Габариты без упаковки
123x290x152 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг SONNEN SI-6680 – это современное и эффективное устройство для глажки и отпаривания с простым и удобным управлением. Он станет верным помощником в поддержании вашего гардероба в идеальном состоянии! Утюг SONNEN SI-6680 обладает мощностью 2200 Вт, благодаря которой обеспечивается быстрый нагрев, а также высокая производительность пара, что позволяет эффективно разглаживать любые ткани. Керамическая подошва равномерно распределяет тепло и обеспечивает легкое скольжение, при этом не оставляет блестящих следов на ткани. Она устойчива к появлению царапин и без труда очищается от загрязнений. Такой утюг не оставит затяжек на одежде и лишних складок. Встроенная функция самоочистки обеспечивает быстрый и легкий уход за устройством, а функция "Антикапля" предотвращает утечку воды, когда утюг выключен из сети. У модели SI-6680 предусмотрена регулировка температуры и подачи пара. Наполнив резервуар водой, можно одновременно проводить глажку и отпаривание вещей. Также утюг оснащён функциями вертикального отпаривания, парового удара и распыления воды. Сетевой шнур длиной 1,9 м крепится с помощью удобного шарового крепления, не позволяющего ему перекручиваться у основания. Небольшой вес устройства сделает даже долгий процесс глажения комфортным. В комплекте с утюгом идёт мерный стакан для удобного заливания воды в резервуар. Размер утюга – 275х138,5х116,5 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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