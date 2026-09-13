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Утюг Sonnen SI-588, 2200Вт, керамическое покрытие, паровой удар, черный/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Sonnen SI-588, 2200Вт, керамическое покрытие, паровой удар, черный/красный

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Утюг Sonnen SI-588, 2200Вт, керамическое покрытие, паровой удар, черный/красный - фото 1
Утюг Sonnen SI-588, 2200Вт, керамическое покрытие, паровой удар, черный/красный - фото 2
Утюг Sonnen SI-588, 2200Вт, керамическое покрытие, паровой удар, черный/красный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Утюг Sonnen SI-588, 2200Вт, керамическое покрытие, паровой удар, черный/красный - фото 1
  • Утюг Sonnen SI-588, 2200Вт, керамическое покрытие, паровой удар, черный/красный - фото 2
  • Утюг Sonnen SI-588, 2200Вт, керамическое покрытие, паровой удар, черный/красный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719522
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Максимальная мощность, Вт
2200
Объём резервуара для воды
270
Материал подошвы
керамика
Габариты без упаковки
18.5х12х30.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х15
Вес, кг.
1.19

Описание товара Утюг Sonnen SI-588, 2200Вт, керамическое покрытие, паровой удар, черный/красный

Утюг SONNEN SI-588 обладает отличными характеристиками и с легкостью разглаживает любые складки. Подходит как для сухого глаженья, так и для глаженья с паром. Утюг мощностью 2200 Вт станет надежным помощником в глаженье вещей. Керамическая подошва равномерно распределяет тепло, гарантирует легкое скольжение по всем видам ткани, не оставляет на ткани блестящих следов. Она устойчива к появлению царапин и без труда очищается от загрязнений. Утюг способен разглаживать даже стойкие складки благодаря функции парового удара и системе подачи пара, а функция разбрызгивания воды поможет увлажнить самые пересушенные участки ткани. В утюг также встроена система самоочистки, благодаря которой уход за устройством будет легким.

Отзывы о товаре Утюг Sonnen SI-588, 2200Вт, керамическое покрытие, паровой удар, черный/красный




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Максимальная мощность, Вт
2200
Объём резервуара для воды
270
Материал подошвы
керамика
Габариты без упаковки
18.5х12х30.5
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг SONNEN SI-588 обладает отличными характеристиками и с легкостью разглаживает любые складки. Подходит как для сухого глаженья, так и для глаженья с паром. Утюг мощностью 2200 Вт станет надежным помощником в глаженье вещей. Керамическая подошва равномерно распределяет тепло, гарантирует легкое скольжение по всем видам ткани, не оставляет на ткани блестящих следов. Она устойчива к появлению царапин и без труда очищается от загрязнений. Утюг способен разглаживать даже стойкие складки благодаря функции парового удара и системе подачи пара, а функция разбрызгивания воды поможет увлажнить самые пересушенные участки ткани. В утюг также встроена система самоочистки, благодаря которой уход за устройством будет легким.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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