Утюг Sonnen SI-588, 2200Вт, керамическое покрытие, паровой удар, черный/красный

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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719522
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Утюг SONNEN SI-588 обладает отличными характеристиками и с легкостью разглаживает любые складки. Подходит как для сухого глаженья, так и для глаженья с паром.
Утюг мощностью 2200 Вт станет надежным помощником в глаженье вещей. Керамическая подошва равномерно распределяет тепло, гарантирует легкое скольжение по всем видам ткани, не оставляет на ткани блестящих следов. Она устойчива к появлению царапин и без труда очищается от загрязнений.
Утюг способен разглаживать даже стойкие складки благодаря функции парового удара и системе подачи пара, а функция разбрызгивания воды поможет увлажнить самые пересушенные участки ткани. В утюг также встроена система самоочистки, благодаря которой уход за устройством будет легким.
Утюг SONNEN SI-588 обладает отличными характеристиками и с легкостью разглаживает любые складки. Подходит как для сухого глаженья, так и для глаженья с паром.
Утюг мощностью 2200 Вт станет надежным помощником в глаженье вещей. Керамическая подошва равномерно распределяет тепло, гарантирует легкое скольжение по всем видам ткани, не оставляет на ткани блестящих следов. Она устойчива к появлению царапин и без труда очищается от загрязнений.
Утюг способен разглаживать даже стойкие складки благодаря функции парового удара и системе подачи пара, а функция разбрызгивания воды поможет увлажнить самые пересушенные участки ткани. В утюг также встроена система самоочистки, благодаря которой уход за устройством будет легким.
Утюг Sonnen SI-588, 2200Вт, керамическое покрытие, паровой удар, черный/красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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