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Утюг Sonnen SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Sonnen SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый

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Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 1
Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 2
Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 3
Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 4
Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 5
Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 6
Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 7
Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 8
Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 9
Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 10
Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 11
Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 12
Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 1
  • Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 2
  • Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 3
  • Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 4
  • Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 5
  • Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 6
  • Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 7
  • Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 8
  • Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 9
  • Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 10
  • Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 11
  • Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 12
  • Утюг SONNEN SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый, 453507 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303644
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Утюги
Размеры в упаковке, см
32х32х13
Вес, кг.
1.48

Описание товара Утюг Sonnen SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый

Мощность 2600 Вт и керамическое покрытие подошвы позволяют быстро и эффективно разгладить практически любую ткань. Утюг обладает возможностью вертикальной глажки и непрерывной подачи пара. Оснащен функцией паровой удар и распылителем. Уход за утюгом будет легким благодаря встроенной в него системе самоочистки. Функция "Антикапля" предотвращает утечку воды, когда утюг выключен из сети, а функция "Антинакипь" обеспечивает смягчение воды, что предотвращает выход из строя элементов конструкции утюга. Индикатор сообщит о готовности устройства к работе. Сетевой шнур длиной 1,3 м крепится с помощью удобного шарнирного крепления, не позволяющего ему перекручиваться у основания. Мерный стакан для воды в комплекте.

Отзывы о товаре Утюг Sonnen SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Утюги
Описание

Мощность 2600 Вт и керамическое покрытие подошвы позволяют быстро и эффективно разгладить практически любую ткань. Утюг обладает возможностью вертикальной глажки и непрерывной подачи пара. Оснащен функцией паровой удар и распылителем. Уход за утюгом будет легким благодаря встроенной в него системе самоочистки. Функция "Антикапля" предотвращает утечку воды, когда утюг выключен из сети, а функция "Антинакипь" обеспечивает смягчение воды, что предотвращает выход из строя элементов конструкции утюга. Индикатор сообщит о готовности устройства к работе. Сетевой шнур длиной 1,3 м крепится с помощью удобного шарнирного крепления, не позволяющего ему перекручиваться у основания. Мерный стакан для воды в комплекте.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Sonnen SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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