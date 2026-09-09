Утюг Sonnen SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Утюг Sonnen SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый
Мощность 2600 Вт и керамическое покрытие подошвы позволяют быстро и эффективно разгладить практически любую ткань. Утюг обладает возможностью вертикальной глажки и непрерывной подачи пара. Оснащен функцией паровой удар и распылителем. Уход за утюгом будет легким благодаря встроенной в него системе самоочистки. Функция "Антикапля" предотвращает утечку воды, когда утюг выключен из сети, а функция "Антинакипь" обеспечивает смягчение воды, что предотвращает выход из строя элементов конструкции утюга. Индикатор сообщит о готовности устройства к работе. Сетевой шнур длиной 1,3 м крепится с помощью удобного шарнирного крепления, не позволяющего ему перекручиваться у основания. Мерный стакан для воды в комплекте.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Мощность 2600 Вт и керамическое покрытие подошвы позволяют быстро и эффективно разгладить практически любую ткань. Утюг обладает возможностью вертикальной глажки и непрерывной подачи пара. Оснащен функцией паровой удар и распылителем. Уход за утюгом будет легким благодаря встроенной в него системе самоочистки. Функция "Антикапля" предотвращает утечку воды, когда утюг выключен из сети, а функция "Антинакипь" обеспечивает смягчение воды, что предотвращает выход из строя элементов конструкции утюга. Индикатор сообщит о готовности устройства к работе. Сетевой шнур длиной 1,3 м крепится с помощью удобного шарнирного крепления, не позволяющего ему перекручиваться у основания. Мерный стакан для воды в комплекте.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Отзывы о товаре Утюг Sonnen SI-240, 2600Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, фиолетовый