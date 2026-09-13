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Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий

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Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 1
Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 2
Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 3
Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 4
Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 5
Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 6
Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 7
Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 8
Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 9
Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 10
Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 11
Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 12
Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 1
  • Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 2
  • Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 3
  • Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 4
  • Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 5
  • Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 6
  • Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 7
  • Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 8
  • Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 9
  • Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 10
  • Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 11
  • Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 12
  • Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720177
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Максимальная мощность, Вт
2400
Цвет
синий, черный
Объём резервуара для воды
380
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Длина сетевого шнура
1.9
Габариты без упаковки
28.8x13.8x11.75 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х13
Вес, кг.
1.24

Описание товара Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий

Утюг SONNEN SI-2099 обладает отличными характеристиками и с легкостью разглаживает любые складки. Подходит как для сухого глажения, так и для глажения с паром. Утюг мощностью 2400 Вт станет надежным помощником в глажении вещей. Керамическая подошва равномерно распределяет тепло, гарантирует легкое скольжение по всем видам ткани, не оставляет на ткани блестящих следов. Она устойчива к появлению царапин и без труда очищается от загрязнений. Функция "Антикапля" предотвращает утечку воды, когда утюг выключен из сети, а функция "Антинакипь" обеспечивает смягчение воды, что предотвращает выход из строя элементов конструкции утюга. В утюг также встроена система самоочистки, благодаря которой уход за устройством не составит труда. Сетевой шнур длиной 1,9 м крепится с помощью удобного шарового крепления, не позволяющего ему перекручиваться у основания. Небольшой вес устройства сделает даже долгий процесс глажения комфортным. Мерный стакан для воды в комплекте.

Отзывы о товаре Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Максимальная мощность, Вт
2400
Цвет
синий, черный
Объём резервуара для воды
380
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Длина сетевого шнура
1.9
Габариты без упаковки
28.8x13.8x11.75 см
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг SONNEN SI-2099 обладает отличными характеристиками и с легкостью разглаживает любые складки. Подходит как для сухого глажения, так и для глажения с паром. Утюг мощностью 2400 Вт станет надежным помощником в глажении вещей. Керамическая подошва равномерно распределяет тепло, гарантирует легкое скольжение по всем видам ткани, не оставляет на ткани блестящих следов. Она устойчива к появлению царапин и без труда очищается от загрязнений. Функция "Антикапля" предотвращает утечку воды, когда утюг выключен из сети, а функция "Антинакипь" обеспечивает смягчение воды, что предотвращает выход из строя элементов конструкции утюга. В утюг также встроена система самоочистки, благодаря которой уход за устройством не составит труда. Сетевой шнур длиной 1,9 м крепится с помощью удобного шарового крепления, не позволяющего ему перекручиваться у основания. Небольшой вес устройства сделает даже долгий процесс глажения комфортным. Мерный стакан для воды в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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