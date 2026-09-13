Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720177
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Утюг SONNEN SI-2099 обладает отличными характеристиками и с легкостью разглаживает любые складки. Подходит как для сухого глажения, так и для глажения с паром.
Утюг мощностью 2400 Вт станет надежным помощником в глажении вещей. Керамическая подошва равномерно распределяет тепло, гарантирует легкое скольжение по всем видам ткани, не оставляет на ткани блестящих следов. Она устойчива к появлению царапин и без труда очищается от загрязнений.
Функция "Антикапля" предотвращает утечку воды, когда утюг выключен из сети, а функция "Антинакипь" обеспечивает смягчение воды, что предотвращает выход из строя элементов конструкции утюга. В утюг также встроена система самоочистки, благодаря которой уход за устройством не составит труда.
Сетевой шнур длиной 1,9 м крепится с помощью удобного шарового крепления, не позволяющего ему перекручиваться у основания. Небольшой вес устройства сделает даже долгий процесс глажения комфортным.
Мерный стакан для воды в комплекте.
Утюг SONNEN SI-2099 обладает отличными характеристиками и с легкостью разглаживает любые складки. Подходит как для сухого глажения, так и для глажения с паром.
Утюг мощностью 2400 Вт станет надежным помощником в глажении вещей. Керамическая подошва равномерно распределяет тепло, гарантирует легкое скольжение по всем видам ткани, не оставляет на ткани блестящих следов. Она устойчива к появлению царапин и без труда очищается от загрязнений.
Функция "Антикапля" предотвращает утечку воды, когда утюг выключен из сети, а функция "Антинакипь" обеспечивает смягчение воды, что предотвращает выход из строя элементов конструкции утюга. В утюг также встроена система самоочистки, благодаря которой уход за устройством не составит труда.
Сетевой шнур длиной 1,9 м крепится с помощью удобного шарового крепления, не позволяющего ему перекручиваться у основания. Небольшой вес устройства сделает даже долгий процесс глажения комфортным.
Мерный стакан для воды в комплекте.
Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Утюг Sonnen SI-2099, 2400 Вт, керамическое покрытие, антикапля, антинакипь, синий