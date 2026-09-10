Утюг Kitfort КТ-2603
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 411738
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюг
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
синий
Прочее
желобок для пуговиц
Страна бренда
Россия
Максимальная мощность, Вт
1300
Объём резервуара для воды
150
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
алюминий
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
30
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
паровой удар/ регулировка подачи пара/ функция разбрызгивания/ вертикальное отпаривание
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х14
Вес, кг.
1.35
Описание товара Утюг Kitfort КТ-2603
Утюг Kitfort КТ-2603 - удобное и эффективное устройство для глажки и отпаривания с простым и удобным управлением. Он станет верным помощником в поддержании вашего гардероба в идеальном состоянии. Подошва утюга алюминиевая с антипригарным покрытием, которая хорошо скользит и легко очищается.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: без пара, российского производства
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Утюг
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
синий
Прочее
желобок для пуговиц
Страна бренда
Россия
Максимальная мощность, Вт
1300
Объём резервуара для воды
150
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
алюминий
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Развернуть
Расход при паровом ударе, г./мин.
30
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
паровой удар/ регулировка подачи пара/ функция разбрызгивания/ вертикальное отпаривание
Страна производитель
Китай
Утюг Kitfort КТ-2603 - удобное и эффективное устройство для глажки и отпаривания с простым и удобным управлением. Он станет верным помощником в поддержании вашего гардероба в идеальном состоянии. Подошва утюга алюминиевая с антипригарным покрытием, которая хорошо скользит и легко очищается.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: без пара, российского производства
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: без пара, российского производства
Утюг Kitfort КТ-2603 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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