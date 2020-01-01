Мощные вертикальные пылесосы

Стоимость

Бренды

Основной цвет

Тип

Труба всасывания

Тип уборки

Тип пылесборника

Емкость пылесборника

Регулятор мощности

Потребляемая мощность, Вт

Мощность всасывания, Вт

Уровень шума

Дополнительные функции

180° по горизонтали/ моющийся съёмный контейнер для сбора пыли/ две скорости работы

2 крюка для кабеля

2х ступенчатая система очистки фильтров

3х ступенчатая безмешковая система фильтрации,

4 ступени управления мощностью

LED - индикатор состояния батареи

Технология 2 Tier Radial: 15 циклонов расположены в два ряда и работают параллельно для усиления воздушного потока и улавливания мелкой пыли

вертикальная парковка

ворсовая щетка

гибкий шланг

индикатор степени заполнения пылесборника

легкая очистка

обработка горячим паром

парковочная позиция с помощью магнита

подсветка области уборки

режим вертикального пылесоса

режим ручного пылесоса

ручной пылесос/ вертикальная парковка/ манёвренная щётка для пола и щелевая насадка/ моющийся съёмный пылесборник и фильтр

ручной пылесос/ вертикальная парковка/ светодиодная подсветка на щётке/ поворот щетки: 90° по вертикали

ручной пылесос/ вертикальная парковка/адаптер для использования других насадок

ручной пылесос/ моющиеся пылесборник и фильтр/ вертикальная парковка

светодиодная система подсветки

складная ручка - мгновенное трансформирование из одной версии пылесоса в другую

съемная кассета с фильтром

съёмный ручной пылесос/ две скорости работы/ поворот щётки: в двух плоскостях/ технология мультициклон/ моющийся съёмный контейнер для сбора пыли

съёмный ручной пылесос/ две скорости работы/ щётка с вращением на 180°/ моющийся съёмный контейнер для сбора пыли

тройное всасывание с помощью специальной треугольной насадки

турбощетка

узкая насадка