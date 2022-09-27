Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
1.2 л
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность, Вт
1000
Длина сетевого шнура
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 413147
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
серый
Комплектация
насадка для пола и ковров, щелевая насадка, пылесос
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
1.2 л
Дополнительные функции
фильтр тонкой очистки
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность, Вт
1000
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х17х15
Вес, кг.
2.67
Описание товара Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый
Пылесос StarWind SCH1260 - отличный выбор и будет достойной покупкой. Как же бывает утомительно каждый раз тянуть за собой огромный корпус пылесоса, особенно, если уборка планировалась не генеральная, а текущая для поддержания чистоты в доме.
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Теги товара: для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
серый
Комплектация
насадка для пола и ковров, щелевая насадка, пылесос
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
1.2 л
Дополнительные функции
фильтр тонкой очистки
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность, Вт
1000
Длина сетевого шнура
5
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Страна производитель
Китай
Пылесос StarWind SCH1260 - отличный выбор и будет достойной покупкой. Как же бывает утомительно каждый раз тянуть за собой огромный корпус пылесоса, особенно, если уборка планировалась не генеральная, а текущая для поддержания чистоты в доме.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Достоинства:
мощный. удобный
Недостатки:
пока не обнаружил
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Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый
Достоинства:
мощный. удобный
Недостатки:
пока не обнаружил