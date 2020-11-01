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|Бренд
|Zenet
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для любой области тела
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|да
|Питание от сети
|нет
|Работа от прикуривателя (в автомобиле)
|нет
|Производство
|Китай
|Высота, см
|5
|Длина, см
|30.5
|Функции и режимы
|вибромассаж
|Ширина, см
|29
|Вес, кг
|0.49
Массажная подушка Zenet Tl-2002-d позволит проводить массажные процедуры любой области тела в любых условиях. Универсальная форма и наличие ремней для крепления подушки позволит установить ее на спинку рабочего кресла в офисе и проводить массаж незаметно для окружающих. Прибор осуществляет разминающий и растирающий массаж, улучшает кровообращения и расслабляет напряженные мышцы. Работа аппарата осуществляется от батареек. При слишком длительной работе механизма массажера срабатывает функция автоматического отключения. Массажную подушка Zenet Tl-2002-d удобно брать с собой в дорогу.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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