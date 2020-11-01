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Сварочный аппарат инверторный WMI-200 Energolux

(1)
Артикул: 35661
Сварочный аппарат инверторный WMI-200 Energolux
5 520 руб. 
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+ 81 КэтКоинов
Артикул: 35661
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендEnergolux
Тип товараСварочный инвертор
Тип инвертор
Max сила тока 200 A
Min сила тока 10 A
Напряжение 220 В
Min диаметр электрода 1.6 мм
Max диаметр электрода 5.0 мм
ПВ на максимальном токе 70 %
Ручная дуговая сварка (ММА) да
Количество постов 1
Напряжение холостого хода 80 В
Использование бытовое
Упаковка картон
Комплектация кабель с электродержателем, кабель с клеммой заземления
Вес нетто 4.5 кг


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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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23.08.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Нормально варит и ладно.

Недостатки:
Кабели короткие. 1,7 и 1 м.

Комментарий:
Про диаметр электродов 3,14здёж. В паспорте до 3,2 а не 1,6-5.

Самовывоз невозможен
Сварочный аппарат инверторный WMI-200 Energolux - по цене 5520 руб. в Екатеринбурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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