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Метеостанция Bresser MyTemp WTM

Артикул: 228182
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  • Метеостанция Bresser MyTemp WTM - фото 2
Метеостанция Bresser MyTemp WTM - фото 1
Метеостанция Bresser MyTemp WTM - фото 2
2 415 руб. 
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Артикул: 228182
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМетеостанции
Барометрнет
Выносной датчикда
Диапазон показателей температурыот 0 до +50 °C
Дисплейда
Дополнительные функциичасы, будильник, обычный календарь
Звуковая индикациянет
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры
Питаниеавтономное
Размеры (ВхШхТ)90х90х110
Bresser MyTemp WTM – это термометр для ванной комнаты, состоящий из основного блока и сенсорного датчика, который можно погружать в воду. Благодаря этому можно одновременно измерять и температуру внутри помещения, и температуру воды. При этом цветовая индикация подскажет вам, подходит ли вода для купания или же она слишком холодная или, наоборот, горячая. Основной модуль и сенсорный датчик не обязательно должны находиться в одной комнате. Измерения можно проводить в разных помещениях. На датчике отображается только температура, которую он измеряет в текущий момент. Основной модуль выводит сводную информацию о температуре в двух местах. Кроме того, на его экране отображается и время. Все цифры и символы четкие, крупные и легко читаемые. Для работы метеостанции требуются батарейки (в комплекте).


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Самовывоз невозможен
Метеостанция Bresser MyTemp WTM - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2415 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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